REGIONÁLNY FUTBAL: Šok v Zem. Podhradí, v Brunovciach sa nehralo, gólová prestrelka v Hornej Súči

Prehľad výsledkov regionálneho futbalu.

12. sep 2021 o 20:31 Martin Jurčo

III. LIGA

Nové Mesto – Nitra 3:0 (1:0)

Na lavičke domácich sa premiérovo predstavil Eduard Pagáč. Stretnutie ovplyvnila 6. minúta, keď po nešportovom správaní bol vylúčený nitriansky hráč Cleber Silva Nascimento. Hráči AFC mali počas celého stretnutia miernu prevahu. V 20. min Buček centrom našiel Rapavého a ten hlavou otvoril skóre stretnutia. O jedenásť minút sa prezentoval strelou domáci Perea. V 39. minúte mali veľkú príležitosť na skórovanie hostia z Nitry, no Franko hlavičkoval tesne vedľa pravej tyče. I druhý polčas začali lepšie Novomešťania. V 54. minúte po presnej prihrávke a super spracovaní lopty zvýšil Lukáš Šebek na 2:0. Ďalšie minúty stretnutia sa odohrávali medzi šestnástkami. V záverečnej desaťminútovke sa Nitrania ešte snažili niečo urobiť so stretnutím, no v 87. minúte Buček našiel Rapavého a ten hlavou zvýšil na konečných 3:0.

