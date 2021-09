V časti Turá Lúka plánujú vybudovať mestskú včelnicu

10. sep 2021 o 12:19 TASR

MYJAVA. Mesto Myjava v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov (ZO SZV) v Myjave začalo realizovať projekt vytvorenia mestskej včelnice, ktorá by sa nachádzala v mestskej časti Turá Lúka. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Ako doplnil, domov by v rámci projektu mohlo nájsť až 80 včelstiev a plánujú doň zapojiť aj verejnosť. "Cieľom projektu je okrem zabezpečenia opeľovacej činnosti priblížiť chov a význam včiel ľuďom v prostredí, do ktorého včely patria, a zároveň mať možnosť využívať všetky ich produkty," uviedol Hrin.

Zapojenie verejnosti do projektu si včelári predstavujú tak, že by sa objekt včelnice po výzve vysádzal spoločnými silami lipami. "Zhruba 40 až 50 rodín by tu mohlo vysadiť svoju lipu, označiť ju tabuľkou a následne sledovať správcu včelnice, ako sa o stromy stará, prípadne jej v starostlivosti pomôcť. Ďalšia participácia by spočívala v navrhnutí loga včelnice verejnosťou. Do samotného budovania by sa verejnosť zainteresovala aj takzvaným Myjavským medovým dlhopisom. To znamená, že po zakúpení úľa a jeho vyzdobení by mal občan, ktorý prispel na jeho kúpu, právo na med," informoval hovorca mesta.

Podľa orientačného harmonogramu by sa v tomto roku malo začať s oplotením pozemku, výsadbou aleje lipy malolistej pre náučný chodník, zakúpením základného vybavenia včelnice a zapojením verejnosti do projektu. "V roku 2022 sa počíta s odchovom prvých 20 včelstiev a prípravou na produkciu v ďalšom roku. Takisto aj výsadbou okolia drobným ovocím na verejnú spotrebu a vybudovaním základných skladov a zabezpečením energií na chod včelnice, ako aj organizovaním poznávacích a spoločných pracovných akcií na rozširovanie činností včelnice," doplnil Hrin.

Priestor včelnice bude mať od začiatku svojho stáleho správcu – včelára. "Majetkovo sa v princípe bude postupovať podľa zásady, že nehnuteľnosti sú v majetku mesta, hnuteľný majetok zasa patrí ZO SZV v Myjave. Produkcia včelích produktov, ako med, peľ, propolis, vosk a ďalšie bude v podobe predaja z dvora slúžiť verejnosti, školám, záujemcom z okolia," informoval hovorca mesta.