VI. LIGA: Čerstvý otec B. Drienka sa tešil z gólu, ďalší hrdinský výkon Očkova, Záblatie už nie je posledné

Prehľad výsledkov VI. ligy.

6. sep 2021 o 14:19 Martin Jurčo

Horná Súča – Kľúčové 2:3 (1:2)

Domáci po poslednom víťazstve nad Stankovcami B si mysleli, že ďalšie zápasy vyhrajú bez problémov. Hostia od prvej minúty prevzali iniciatívu a do 20. min mali tri šance, ktoré chytil brankár. V 22. min sa domáci dostali do brejku a po prihrávke Barteka Ján Dohnan otvoril skóre – 1:0. Hostia naďalej útočili, ale ich strely neboli presné. Až v 37. min vyrovnalo Kľúčové na 1:1 Ďurišom. To nebolo všetko, ešte do polčasu hostia upravili na 1:2 po chybe domácej obrany Beňom. Prvý polčas skončil tak, že Horná Súča sa v zakončení nedokázala presadiť a hostia viedli.

