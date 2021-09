Čaro Brestovca zrušila Bošáca. Máme natrénované. Ľavý obranca v 90. minúte zvládne šprint cez celé ihrisko, tešil sa kouč Ševčík

Bošáca zdolala Brestovec 3:0. Caltík nazval Janegu volejbalistom. Zámečník šiel za gólom ako buldog a upevnil si pozíciu top kanoniera ligy.

1. sep 2021 o 21:30 Martin Jurčo

BOŠÁCA. Hľadať favorita šiestoligového stretnutia medzi Bošácou a Brestovcom bolo až príliš náročné. Domáci zvládli posledné dva domáce zápasy bravúrne. Najskôr vyprevadili Zamarovce po víťazstve 5:1, o dva týždne na to Opatovej pribalili na cestu domov šesť kusov.

Brestovec po nie príliš vydarenej uplynulej sezóne v tej aktuálnej zatiaľ šiel od víťazstva k víťazstvu. Za päť odohraných stretnutí stratil iba dva body za remízu v Trenčianskej Turnej.

Kto však bol o triumfe domácej „skvadry“ krvopotne presvedčený, bol Janko Tulis.

Hostia pôsobili v úvode stretnutia kompaktnejšie. Ako prvý pohrozil Filip Kročian. Osamotený pred Petrom Janegom neuspel. Bošácky náznak príležitosti úspechom neskončil, no zverenci trénera Petra Ševčíka ľutovať nemuseli. V 25. minúte ich do vedenia po ofsajdom zaváňajúcej situácií do vedenia Zdenko Bako. Brestovčania hromžili, no nebolo im to nič platné. Napokon na inkasovaný gól reagovali najlepším možným spôsobom - futbalovým. Kapitán Michal Obuch „čapoval“ do pokutového územia jeden center za druhým, no bez gólového efektu. V bráne OŠK kraľoval Peter Janega. Dirigoval spoluhráčov pred sebou a čo prešlo až k nemu s prehľadom pochytal.

OŠK Bošáca - TJ Jednota Brestovec 3:0 (1:0) Góly: 25. Z. Bako, 67. Peter Ochodnický ml., 89. M. Zámečník. R Jakúbek, 50 divákov BOŠÁCA: Peter Janega - M. Ševčík, V. Brezovák, D. Vavro, Z. Bako, Peter Ochodnický (15. R. Samotný), M. Helík (90. M. Kozic), M. Zámečník, Peter Ochodnický (83. D. Jantošovič), Tomáš Janega (56. Matúš Kusenda), Milan Kusenda BRESTOVEC: M. Samul - M. Tomašech, M. Šimek, R. Horeš, S. Šturdík, M. Vido (65. F. Bruško), P. Mikolášek, P. Caltík (69. M. Valent), N. Latiphy, F. Kročian, M. Obuch

Po prvom góle zápasu hráči na ihrisku znervóznili. Rovnako ako i hlavný rozhodca duelu Miloš Jakúbek. Kopil neisté a chybné verdikty. Hráči mu nič nedarovali a do prestávky iba s vypätím síl a napokon i umiernenosťou oboch táborov, udržal na ihrisku aký-taký poriadok.