Pripili sme si minerálkou, hovorí o rýchlych oslavách postupu Pardavý

Slovenská hokejová reprezentácia sa kvalifikovala na olympiádu v Pekingu 2022. Súčasťou tímu bol aj asistent hlavného trénera Ján Pardavý. Veľa času na oslavy nemal. Už v pondelok ráno sa zúčastnil tréningu Dukly Trenčín.

31. aug 2021 o 14:08 Martin Jurčo

Slovensko sa predstaví na olympijskom hokejovom turnaji v Pekingu. Aké pocity vo vo vás vyvoláva tento fakt?

Veľmi dobré. (úsmev) Vytúžený cieľ postupu sme dosiahli. Nebolo to jednoduché najmä po psychickej stránke. O to viac si úspech vážime.

Ako sa k vašej pozícií asistenta tréner Craiga Ramsayho stavili v Dukle?

Nebol žiadny problém. Odišiel som od mužstva iba na týždeň. O všetko sa postarali moji asistenti Peter Frühauf, Branko Radivojevič a Peter Kosa. Ak by šlo o dlhšie obdobie, bolo by to náročnejšie. Takto to bolo v poriadku.

Času na prípravu na olympijskú kvalifikáciu nebolo veľa. Neodohrali ste ani jeden prípravný zápas.

Bolo to náročné. Prípravu aj mítingy zamerané na systém sme museli stlačiť do štyroch dní. Trénovali sme dvakrát do dňa. Snažili sme sa chlapcov príliš neunaviť a dostať ich do pohody, aby fungovala správna tímová chémia. Myslím si, že sa nám to aj podarilo.

Na výkonoch bolo vidieť, že sa hralo v auguste a niektorí z hráčov naskočili bez odohrania prípravných stretnutí na klubovej úrovni. Napriek neľahkej situácie sme situáciu zvládli.

Čo hovoríte na to, že sa k tímu nepripojili viacerí hráči z NHL?