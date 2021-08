VIII. LIGY: Keko z Čachtíc opäť na scéne, prvá výhra Lúky, prekvapivé zaváhanie Jablonky

Prehľad výsledkov VIII. líg.

30. aug 2021 o 13:56 Martin Jurčo

VIII. NOVÉ MESTO

Bzince – Hrachovište 0:2 (0:2)

Hostia si chceli po minulotýždňovom debakli na pôde Čachtíc napraviť reputáciu. V Bzinciach sa im to aj podarilo. Po polhodine hry otvoril skóre stretnutia Vašek a ešte do polčasu pridal druhý úspech Hrachovišta Stratil. Po prestávke domáci dostatok síl na to, aby s výsledkom niečo urobili a hostia si cenné tri body postrážili.

