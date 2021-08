VI. LIGA: Šláger kola má jasného víťaza, krásne gesto Dara Jančoviča, Lintner na bývalých zverencov nevyzrel

Prehľad výsledkov VI. ligy.

29. aug 2021 o 17:11 Martin Jurčo

Brestovec – Horná Súča 2:0 (1:0)

V 8. min po rýchle zahranom aute domácich unikol po krídle Obuch, našiel na päťke voľného Kubicu, ktorý v obrovskej šanci prestrelil prázdnu bránu. V 24. min sa rútil sám na brankára Ján Dohnan, no Hučko spoľahlivo zakročil. V 39. min sa Brestovec dočkal. Po pase F. Bruška z veľkého uhla trafil nádherne z volej ľavou nohou Kubica a zaznamenal svoj premiérový gól v drese Brestovca. V 42. min rozohrali domáci akciu, na konci ktorej bol F. Kročian, no rozhodca gól pre ofsajd neuznal. V druhom polčase si domáci vypracovali viacero veľkých šancí. Za zmienku stojí hlavne brvno v z hlavy Šimeka po štandardnej situácií Obucha, kedy hostia následne loptu na dva razy vykopli z bránkovej čiary. V 70. min sa po akcií Obucha v šestnástke najlepšie zorientoval Kubica, ktorý zakončil k pravej tyči a domáci viedli 2:0. Hornosúčania za druhý polčas domácu bránu ohrozili iba dvomi ľahkými strelami z diaľky. Brestovec si do tabuľky zaslúžene pripísal do tabuľky ďalšie tri body.

Góly:39. a 70. P. Kubica. R Burian, 40 divákov

BRESTOVEC:A. Hučko - M. Vrábel, P. Kubica (74. M. Samul), M. Šimek, R. Horeš, P. Mikolášek, F. Bruško, N. Latiphy, F. Kročian (86. M. Valent), M. Obuch, M. Tomašech

HORNÁ SÚČA:F. Seriš - Ľubomír Zemanovič (46. Adam Zemanovič), M. Bartek, Ján Dohnan, Pavol Dohnan, T. Fabo, Š. Coník, R. Sáska, M. Ševčík (73. J. Furka), S. Stražák, D. Dohál

Tr. Stankovce B – Horná Streda 2:2 (1:1)