Stančík hľadal pozitíva napriek prehre, Kvasnica berie kabínu na tatarák

Kopaničiari brali z Častkoviec všetky body. Sládeka čaká účasť v kotle Myjavčanov v drese Pekára. Mal by mať pripravený aj bubon. Solnička si týždeň po rozlúčke opäť navliekol rukavice.

28. aug 2021 o 22:01 Martin Jurčo

ČASTKOVCE. Ihrisko pred úvodným hvizdom hlavného rozhodcu treťoligového zápasu pokropil dážď. Kto čakal hromy a blesky od úvodu, zostal sklamaný. Po opatrnom začiatku ako prvý pohrozil Štefan Pekár. Lopta z jeho kopačky po priamom kope však mierila príliš vysoko.

Častkovce - Myjava 1:3 (1:1) Góly: 43. D. Danko - 42. P. Sivák, 57. Tomáš Mareš, 75. A. Angelo Legnani (z 11m). R Šinka, 100 divákov ČASTKOVCE: A. Nikolas Kišac - A. Mizerák, R. Mišura, M. Mišák, N. Valo, J. Halás, A. Laurinec (60. P. Hrnko), P. Sládek, L. Jirka (70. V. Klemens), D. Danko (60. E. Minaroviech), I. Zelenay (77. M. Fako) MYJAVA: L. Koníček - S. Flamik, T. Kóňa (27. Tomáš Mareš), Š. Pekár (68. K. Ratica), E. Pecha (63. M. Lopušan), J. Toman, P. Sivák, D. Martišiak, A. Angelo Legnani (77. Ľ. Ulrich), M. Čurik, M. Svatík (85. Lukáš Mareš)

Článok pokračuje pod video reklamou

Následne prišli silné minúty Častkovčanov. Mizerákov pokus mieril iba do rúk brankára. O chvíľku v páde neuspel Zelenay. V 21. minúte mal vedúci gól domáceho celku na kopačke Jirka, ale v páde nedokázal loptu cez hráča stojaceho na bránkovej čiare dopraviť do siete. Po polhodine hry sa nepresadil Mizerák, keď jeho pokus smeroval tesne vedľa pravej tyče.

Napísali sme

Napísali sme Sládek chcel Pekára pred derby unaviť. V domácej kabíne je v hre sud piva i pečené prasa Čítajte

Kopaničiari pohrozili v 36. minúte. Azda zo siedmich metrov nedokázal loptu poslať do siete Artur Angelo. Čo sa nepodarilo jemu, napravil v 42. minúte Sivák. Rohový kop šiel na zadnú tyč na hlavu Tomana, ktorý ju vrátil pred bránu a pohotový Sivák ju dopravil do siete. Domáci rýchlo dvihli hlavy. Už o dve minúty po závere pred Koníčkom sa halfvolejom presadil Danko a vyrovnal.

V druhom polčase dokázali byť úspešní iba hostia. Ako cez kopirák padol druhý gól Myjavy. Opäť po rohovom kope Toman vrátil loptu do ohňa a striedajúci Tomáš Mareš poslal svoj tím po druhý raz do vedenia. Kouč Častkoviec poslal do hry čerstvé sily, no prehru už zvrátiť nedokázal. Definitívnu podobu dala stretnutiu v 75. minúte chyba v zadných radoch domácich, po ktorej sa zrodil v pokutovom území faul. Ten premenil Artur Angelo a uzavrel skóre na 1:3.

„Bol to náročný zápas, čo sme aj predpokladali. Myjava má nespornú kvalitu. Prvý polčas sme však boli jednoznačne lepší. Keby sme viedli 3:1, nikto nemôže povedať ani pol slova. Prehrali sme si duel sami a body sme skúsenému súperovi doslova darovali,“ hodnotil stretnutie krátko po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu kouč OK Častkovce Vladimír Stančík.

Napísali sme

Napísali sme Základom sú korektné vzťahy. Sme klub rodinného charakteru, hovorí Stančík Čítajte

Trpezlivý kouč

Toho mrzeli naivné chyby v defenzívnej činnosti, ktoré mužstvo stáli sily a v konečnom dôsledku i body.

„Po polčase bol stav nerozhodný. Mohli sme hrať v kľude. Súperovi sme darovali štandardnú situáciu. Máme rozdelených hráčov na bránenie, potom príde zlá prihrávka v strede poľa a nasleduje naivná penalta... To sú veci, ktoré by sa v tretej nemali stávať. Nevešiame však hlavu. Máme mladé mužstvo, ktoré sa stále učí,“ pokračoval.

Tím okolo kapitána Jozefa Halása patrí v tretej lige medzi najmladšie. Viacero chlapcov má sotva 20 rokov a stále získava skúsenosti.

„Potrebujeme čas. Chlapci veľmi dobre vedia, čo urobili zle a je im to úprimne ľúto. O dva, či tri roky, budeme aj my inde a môžu z hráčov vyrásť veľmi dobrí futbalisti. Netreba nad nimi dnes lámať palicu. Učia sa. Verím, že budú mať aj naďalej chuť pracovať v takom nasadení ako doteraz. Pracovať s nimi je skvelé,“ pochválil svojich zverencov Stančík.

Ten pred stretnutím sľúbil pre kabínu v prípade víťazstva sud piva. Napokon ho kupovať nemusí, keďže body smerovali na kopanice, odkiaľ je rodákom.

„Som Myjavčan, mám tam veľa priateľov. Daniel Kvasnica mi v minulosti robil asistenta. Pracovalo sa s ním veľmi dobre. Som už starší, emócie už mnou toľko nelomcujú ako pred rokmi. Beriem už podobné zápasy s väčším nadhľadom,“ pousmial sa Stančík.

Nešťastný Sládek

Špecifickú príchuť mal duel pre ďalšieho rodáka z kopaníc Petra Sládeka. Ten už tradične patril medzi najlepších hráčov Častkoviec. Hoci na ihrisku nemal veľa priestoru a súperi si jeho pohyb s pribúdajúcimi minútami všímali čoraz viac. Dokedy mu však dali súperi dostatok priestoru, rozdával presné prihrávky a posúval spoluhráčov do lepších pozícií a šancí.

„Prvý polčas sme mali viac šancí. Druhý sme si nevypracovali prakticky nič. Začali sme kopiť individuálne chyby. Máme mladé mužstvo. Verím, že sa poučíme. Po štyroch stretnutiach sú na našom konte iba tri body, hoci sme väčšinu času z tých duelov hrali dobre. Aj taký je futbal,“ povzdychol si Sládek.

Krátko po konci stretnutia jeho kroky smerovali do kabíny hosťujúceho tímu, kde má s hráčmi dobré vzťahy.

„Čo sa stane na ihrisku, tam to aj zostane. Čo-to sme na trávniku utrúsili. Nie všetko je publikovateľné. S chlapcami z Myjavy sa poznám dobre. V nedeľu príde na synovu oslavu kamarát Štefan Pekár. A možno to ešte zruším, kto by ho predsa počúval...?,“ pridal už tradičný vtípek Sládek.

Ten pred zápasom sľúbil do kabíny v prípade úspešného výsledku pečené prasa. To však podľa jeho slov zostáva v mrazničke.

Kabína pôjde na tatarák

Spokojnosťou po stretnutí žiaril myjavský kouč Daniel Kvasnica. Jeho zverenci zvládli náročný duel v Častkovciach, no víťazstvo kopaničiarov sa nerodilo jednoducho.

„Prvý polčas bol vyrovnaný. Domáci mali viac skrumáží a nebezpečných príležitostí. My sme sa presadili zo štandardnej situácie. Škoda, že sme potom zle pokryli útočnú akciu súpera. Po prestávke sme už boli lepším mužstvom vo všetkých ukazovateľoch,“ povedal Kvasnica.

Už v 27. minúte musel pre svalové zranenie striedať kapitána Tomáša Kóňu. Koncepciu hry tento moment Myjave nenarušil.

„Dobre si uvedomujeme, že Tomáš Kóňa je nadštandardný hráč. Vie mužstvu ponúknuť veľa. Učíme však chlapcov, aby bol pripravený každý z nich. Musia vedieť naskočiť na určených pozíciách. A dnes to dokázali,“ doplnil 37-ročný tréner.

Duel v Častkovciach mal špecifickú príchuť aj pre Daniela Kvasnicu. V radoch domácich má veľa kamarátov, za sebou úspešnú spoluprácu s Vladimírom Stančíkom, ktorý mu dal trénerovi veľa a sú dobrí kamaráti. Spoločnosť Royaldom mu postavila strechu nad hlavou.

Sobotňajší večer strávil na svadbe. V pondelok večer ho čaká posedenie s hráčmi.

„Nebudeme trénovať, ale pôjdeme si posedieť do reštaurácie na kvalitný tatarák,“ usmial sa Kvasnica a uháňal k svadobnému stolu.

Futbalový maliar

V stredu v byte Petra Sládeka maľoval izby, v sobotu centroval na góly a obstreľoval bránu Andreja Kišaca. Štefan Pekár ukázal svoju univerzálnosť, že je chlap do voza i do koča. A bez problémov zhodnotil i priebeh duelu.

„Nebolo to jednoduché. Prvý polčas mali šance oba tímy. Strelili sme síce vedúci gól, ale rýchlo aj inkasovali. Po zmene strán sme už dominovali a zaslúžene zvíťazili,“ povedal.

Skúsený stredopoliar v predzápasovom rozhovore vyjadril presvedčenie, že ten, kto strelí prvý gól aj vyhrá. A jeho slová sa naplnili do bodky.

„V tejto súťaži je veľkou výhodou prvý strelený gól. Aj keď Častkovce vyrovnali, my sme druhé dejstvo zvládli výborne. So Sláďom sme sa stavili, že kto prehrá, príde na majstrovský zápas toho druhého v jeho drese. Takže náš vedúci kotla Marek Herák ho už čaká. Isto mu pripraví aj špeciálny bubon. Ja len verím, že budem jeho hlasné povzbudzovanie počuť až na ihrisko,“ zaželal si.

A ako dopadli jeho maliarske úlohy u Sládekovcov?

„Zuzka sa na mňa usmiala, takže asi dobre. Snáď nezostali na stenách šmuhy,“ doplnil šibalsky Pekár.

Pripravený Solnička

Iba pred týždňom sa oficiálne rozlúčil s kariérou Peter Solnička. V sobotu si rukavice natiahol na ruky opäť, keďže kryl chrbát Liborovi Koníčkovi.

„Bol som na exhibičnom zápase v neďalekých Bzinciach pod Javorinou. Volali mi tréneri, že Denisa Kubicu seklo v krížoch a nemohol sa ani poriadne postaviť. Tak som duel odsedel na lavičke. Vidíte, a to som si myslel, že už budem mať po kariére. Na zápase by som bol prítomný v každom prípade, akurát v inej pozícii,“ vysvetľovala brankárska ikona z kopaníc.