Florbal bude na televíznych obrazovkách. Kluby dostávajú obrovskú príležitosť, tvrdí Klapita

Okrem pôsobenia v AS Trenčín sa Peter Klapita stal súčasťou komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja Slovenského zväzu florbalu, generálnym manažérom pripravovaného turnaja šiestich krajín, ktorý by mal byť florbalovou akciou roka 2021 a koná sa v Trenčíne. Je členom Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF), kde sa podieľa na rozvojových aktivitách.

27. aug 2021 o 11:56 Martin Jurčo

TRENČÍN. Na starosti spoločne s ďalšími kolegami bude mať nomináciu reprezentačných trénerov vo všetkých kategóriách. Jeho dôležitou úlohou bude aj rozvoj reprezentačných výberov ako takých nielen na celoslovenskej, ale i regionálnej úrovni.

V celosvetovom meradle má na pod palcom rozvoj florbalu a strategické plánovanie až do roku 2032 v pôsobnosti Medzinárodnej florbalovej federácií.

Kto vám vyjadril v otázke slovenských reprezentácií reprezentácií dôveru?

Prezídiu Slovenského zväzu florbalu si vybralo za predsedu komisie Juraja Matejku. Ten vytvoril okolo seba pracovný tím, ktorého som súčasťou. Do tímu sme prizvali aj moju sestru Katku, ktorá je kapitánkou ženskej reprezentácie a má na starosti ženské zložky. Tým, že pôsobí vo Švajčiarsku, dohodli sme sa, že tak ako ja bude pôsobiť aj medzinárodnej florbalovej federácii a taktiež pomáhať s rozvojovými aktivitami IFF.

Akými stratégiami sa hodláte zaoberať v otázke rozvoja florbalu na celosvetovej úrovni?

Hlavnou úlohou bude dostať florbal viac medzi ľudí. Chceme, aby začalo hrať viac dievčat a detí, aby sa stierali rozdiely medzi európskymi a ázijskými štátmi. Našim cieľom bude potiahnuť slabšie krajiny.

V hlave mám projekt, kde by sme zobrali štyroch, či piatich slovenských trénerov do Singapuru. Pozvali by sme ázijské reprezentácie, aby sme im ukázali, ako sa robí florbal v Európe a posunuli ich dopredu.

Chcel by som presadiť aj turnaj reprezentácií do 17 rokov, pretože mladí hráči nemajú vôbec žiadne medzinárodné skúsenosti, a potom aj v juniorskom veku podliehajú tlaku majstrovstiev sveta. Tu by som chcel spolupracovať so štátmi v bezprostrednej blízkosti Slovenska z logistických a geopolitických dôvodov.

V Trenčíne sa v októbri chystá veľká medzinárodná akcia. O čo pôjde?

Počas troch dní sa v meste predstaví dvanásť reprezentačných tímov. Šesť mužských a šesť ženských.

Podujatie má názov Six nations florbal challenge. Budeme hostiť tímy z Nórska, Lotyšska, Poľska, Dánska , Nemecka a samozrejme Slovenska. Ženy odohrajú turnaj v M-Šport centre na Ostrove, muži sa predstavia v Mestskej športovej hale.

Ide o podujatie mužstiev medzi piatym až desiatym miestom na svete. Keďže nás medzi seba nechcela zobrať top štvorka zložená zo Švédska, Fínska, Česka a Švajčiarska, vytvorili sme si vlastné podujatia. Stretávame sa každé dva roky po obdobie dvanástich rokov. Vždy v roku, kedy sa konajú majstrovstvá sveta mužov. Tie sú na programe v decembri.

Po tohtotýždňových stretnutiach na majstrovstvách sveta juniorov v Brne už ale viem, že s nami chcú spolupracovať aj krajiny z top štvorky. Eminentný záujem prejavuje dlhodobo najmä Česko, pre ktoré sme sa stali strategickým partnerom. V rokoch 2023 až 2027 by malo do kalendára mužskej reprezentácie pribudnúť podujatie, kde si zahráme so Švajčiarmi Čechmi a Poliakmi a vytvoríme niečo, kde nebudú Fíni a Švédi, aby si aj oni uvedomili, že vieme spraviť kvalitné podujatie s dobrou účasťou silných krajín.

Na čo si slovenské reprezentácie môžu trúfať?