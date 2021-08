Bánovský subdodávateľ pre automobilky otvoril nové vývojové centrum

Bánovský subdodávateľ pre automobilový priemysel bude vyvíjať zadné svetlá pre celý európsky trh.

26. aug 2021 o 12:48 TASR

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Bánovský subdodávateľ pre automobilový priemysel bude vyvíjať zadné svetlá pre celý európsky trh. Vývojové centrum tam koncern Hella presunie zo svojej centrály v Nemecku a z časti z Českej republiky. Prácu si tam nájde postupne 100 zamestnancov. Centrum otvorili vo štvrtok.

Článok pokračuje pod video reklamou

Príprava projektu trvala niekoľko mesiacov, paralelne s budovaním pracoviska sa začal aj nábor špecialistov. K 1. septembru bude v centre vybavenom najnovšími technológiami pracovať prvých 35 vývojárov.

Bánovské centrum sa zaradilo do skupiny štyroch vývojových centier koncernu, ktoré spolu obsluhujú celý globálny trh.

"Centrum v Bánovciach nad Bebravou bude mať strategický význam pre ďalší rozvoj spoločnosti. Práve v Bánovciach nad Bebravou je dnes najväčší európsky závod na výrobu zadných svetiel, takže vývoj tu bude priamo prepojený s výrobou. Z dlhodobej perspektívy je toto spojenie obrovskou výhodou, pretože významne zefektívňuje celý proces - od úvodných konzultácií so zákazníkom, cez návrh, testovanie až po konečnú produkciu,“ vysvetlil Frank Huber, člen predstavenstva koncernu zodpovedný za obchodnú divíziu svetelnej techniky.

"Pridávame k výrobným aktivitám aj tie vývojové, budeme vyvíjať predovšetkým zadné svetlá pre európske prémiové značky od samotného predvývoja, vývoja, aplikačného inžinieringu až do samotnej sériovej výroby," priblížilo viceprezident firmy pre Slovensko a generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Huťan.

Tieto aktivity sústredil koncern podľa neho doposiaľ v nemeckej centrále a v Českej republike, dnes sa primárne presúva na Slovensko. "Vývoj zadných svetiel ako jedného segmentu z divízie svetiel bude primárne zo Slovenska, z Bánoviec nad Bebravou. Sľubujeme si od toho unikátne riešenia pre zákazníkov a v prvom rade konkurencieschopné riešenia, tým, že vývoj spolupracuje v rámci jednej lokácie ruka v ruke s produkciou," skonštatoval.

Spoločnosť počíta so zamestnaním približne 70 nových pracovníkov, prvá polovica je už zamestnaná, dodal Huťan.

"Je to jedinečná správa a vynikajúce je hlavne to, že sa táto myšlienka zrealizovala. Pretože vo fabrike, kde sa realizuje vývoj a výskum, je perspektíva, že bude dostatok pracovných miest a tento závod nezanikne a nepresťahujú ho do nejakého iného štátu," dodala primátorka Rudolfa Novotná.

Napísali sme Vieme, kde vás zaočkujú bez registrácie Čítajte

Hella Slovakia Lighting, s. r. o., so sídlom v Kočovciach je od 1. júna 2021 zastrešujúcou organizáciou pre všetky výrobné závody a aktivity koncernu na Slovensku. Je lídrom výroby svetelnej techniky pre automobilový priemysel na Slovensku a s takmer 4000 zamestnancami patrí k hlavným zamestnávateľom slovenského automotive.