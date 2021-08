V meste začali s výstavbou stojísk pre zdieľané bicykle

V Dubnici nad Váhom začali s výstavbou 13 stojísk pre zdieľané bicykle. Umiestnené budú na frekventovaných miestach v meste, ale aj v mestskej časti Prejta.

23. aug 2021 o 18:28 TASR

DUBNICA NAD VÁHOM. V Dubnici nad Váhom začali s výstavbou 13 stojísk pre zdieľané bicykle. Umiestnené budú na frekventovaných miestach v meste, ale aj v mestskej časti Prejta. Do prevádzky ich uvedú po dodaní 78 zdieľaných bicyklov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Viacerí majitelia podnikov nechcú ľudí rozdeľovať do kategórií Čítajte

Ako informoval primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf, systém zdieľaných bicyklov je čoraz populárnejší v mnohých európskych, ale aj slovenských mestách. Dubnická samospráva chce taktiež ponúknuť obyvateľom alternatívnu a ekologickú formu dopravy.

„Aj zavedenie systému zdieľaných bicyklov v meste je jedným z krokov, ktorým chceme Dubničanov a návštevníkov mesta motivovať k tomu, aby vymenili autá za bicykle. Okrem toho momentálne prebieha príprava verejného obstarávania, vďaka ktorému sa budeme môcť v budúcom roku prepraviť do mestskej časti Prejta po novej cyklotrase. Rovnako finalizujeme so zástupcami Cyklokoalície, o. z., plán trasovania a realizácie cyklotrás, ktoré by mali prepojiť jednotlivé časti mesta,“ uviedol Wolf.

Ako dodal, cyklotrasy v meste prepoja sídlisko Pod hájom so železničnou stanicou a Kolonky od OD Tesco až po Rozptyl vrátane škôl a priemyselných parkov, ktoré sa v týchto lokalitách nachádzajú.

Investícia na vybudovanie stojísk je viac ako 43.000 eur, financie na projekt získala samospráva z Integrovaného regionálneho operačného programu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.