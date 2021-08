VII. LIGY: Potvorice s hráčom načierno, nervozita v Kostolnom, Neporadza nenastúpila

Prehľad výsledkov VII. líg.

23. aug 2021 o 12:26 Martin Jurčo

VII. SEVER A

Mn. Lehota – Bobot 8:2 (5:0)

Hostia domácich prakticky ničím neprekvapili. Už do polčasu bolo 5:0. Domáci boli na lopte lepší a rýchlejší. Už do polčasu rozhodli o svojom triumfe, keď bolo 5:0. Lehota po prestávke prestriedala a výsledok si postrážila. Diváci si prišli na svoje. Domáci okrem ôsmich strelených gólov mohli pridať ešte minimálne štyri ďalšie. Do zápasu dobre zapadol aj hlavný rozhodca Valápka.

