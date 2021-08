VI. LIGA: Hrdinský výkon Očkova, derby v Zamarovciach rozhodol Bariak, Stankovce takmer stratili štvorgólový náskok

Prehľad výsledkov VI. ligy.

23. aug 2021 o 12:13 Martin Jurčo

Horná Streda – Myjava B 3:1 (1:1)

Pred začiatkom hodového stretnutia hráči, funkcionári i diváci zablahoželali a poďakovali jednému z najlepších hráčov v histórii TJ Spartak Horná Streda Adriánovi Krajčovi k jeho nedávnym 50-tim narodeninám. V 1.min mohli ísť hostia do vedenia, ale Ján Oríšek nechal vyniknúť domáceho gólmana Petra Matušku, ktorý mu gólovú strelu vyrazil. O malú chvíľu však už bol brankár prikrátky na strelu Petra Siváka, ktorá poslala hostí do vedenia. Tento hráč mohol posunúť svoj tím aj do dvojgólového vedenia, ale z 8 metrov prestrelil domácu bránu. Horná Streda sa potom prebrala a v 40.min sa neskutočne medzi obranou hostí preštrikoval Altan Hasan, nevynechal ani brankára a takmer do prázdnej brány vyrovnal na 1:1.

Napísali sme

Napísali sme REGIONÁLNY FUTBAL: Potvorice nenastúpili na druhý polčas, nervozita v Kostolnom, derby rozhodol Zamarovčan Bariak Čítajte