REGIONÁLNY FUTBAL: Potvorice nenastúpili na druhý polčas, nervozita v Kostolnom, derby rozhodol Zamarovčan Bariak

Prehľad výsledkov regionálneho futbalu.

22. aug 2021 o 20:55 Martin Jurčo

III. LIGA

Myjava – Nitra 2:1 (0:0)

Ako prvá však pohrozila v 3. minúte stretnutia Nitra, keď musel po Kováčovom pokuse ukryť loptu do rukavíc Kubica. Myjava kontrovala v 11. minúte po priamom kope. Lopta sa od Kóňu dostala k Čurikovi a ten z prvej trafil brvno hosťovskej brány. V 23. minúte mohli otvoriť skóre Nitrania. Lopta sa v skrumáži nebezpečne kotúľala pred odkrytou myjavskou svätyňou, no nenašiel sa nik, kto by ju postrčil za bránkovú čiaru. V 26. minúte zasa skúšal šťastie na opačnej strane Čurik, ale prestrelil. V druhom polčase si prvú šancu vypracoval v 47. minúte myjavský kapitán Kóňa. No mieril privysoko. Potom prišla 55. minúta, v nej bol v pokutovom území faulovaný Pekár a hlavný arbiter Švolík ukázal na biely bod. Pokutový kop zahrával práve Pekár a strelou k ľavej žrdi svoju príležitosť bezpečne premenil. V 69. minúte sa do šance dostal aktívny Louis, vypálil a vyrovnal. S pribúdajúcimi minútami narastala aj snaha oboch tímov zvrátiť víťazstvo na svoju stranu. Množili sa osobné súboje i fauly. Rozuzlenie prišlo až v samotnom závere, v 90. minúte, kedy sa po peknej kombinácií vo vnútri nitrianskej šestnástky najlepšie zorientoval Pecha a zabezpečil Myjave premiérové víťazstvo v aktuálnom súťažnom ročníku.