Medzinárodný folklórny festival obmedzí dopravu v centre mesta

Od 20. do 22. augusta sa bude v Myjave konať pokračovanie 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF). Počas týchto dní bude čiastočne obmedzená doprava v centre mesta.

18. aug 2021 o 16:30 TASR

MYJAVA. Od 20. do 22. augusta sa bude v Myjave konať pokračovanie 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF). Počas týchto dní bude čiastočne obmedzená doprava v centre mesta. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.

Prvá časť festivalu sa uskutočnila online. "Počas predposledného prázdninového víkendu si jeho živú verziu môžu návštevníci vychutnať priamo v uliciach mesta, ktoré obsadia účinkujúci, remeselníci či stánky s regionálnymi špecialitami," uviedol Hrin.

Ako doplnil, festival sa bude konať priamo v centre a je potrebné počítať aj s dopravnými obmedzeniami. "Od piatka 20. augusta bude pre dopravu zatvorená časť námestia pri evanjelickom kostole a od 15.00 h aj vjazd k tejto časti z hlavnej cesty. V rovnakom čase sa uzavrie i parkovisko pred kultúrnym domom. V sobotu a nedeľu bude pre dopravu zatvorené Námestie M. R. Štefánika v časti od kruhového objazdu pri mestskom úrade po Vranov most, teda po križovatku Námestia M. R. Štefánika s Hurbanovou ulicou," doplnil hovorca mesta.

Dopravu bude kontrolovať Mestská polícia Myjava v spolupráci s Policajným zborom SR. "V prípade naplnenia parkovacej kapacity jednotlivých lokalít budú usmerňovať vodičov do ďalších častí mesta. Na parkovanie tak bude možné využiť napríklad aj autobusovú stanicu na Partizánskej ulici, plochu na Moravskej ulici, krajnicu na Hurbanovej ulici, Ulicu M. Marečka a ďalšie. Tieto dopravné obmedzenia budú platiť od soboty od 6.00 do nedele do 20.00 h," informoval Hrin.