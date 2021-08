FOTO: Hrad má novú expozíciu. Ťahákom je busta Matúša Čáka

V priestoroch kasární Trenčianskeho hradu od piatka 13. augusta sprístupnia novú výstavu venovanú Matúšovi Čákovi Trenčianskemu.

12. aug 2021 o 18:03 Erik Stopka

TRENČÍN. V priestoroch kasární Trenčianskeho hradu od piatka 13. augusta sprístupnia novú výstavu venovanú Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Jej dominantou je z Maďarska vypožičaná busta Pána Váhu a Tatier. Na novej expozícii pracoval tím šiestich ľudí takmer rok, všetko s cieľom odprezentovať osobnosť, ktorej 700. výročie úmrtia si Trenčianske múzeum pripomína počas celého roka 2021.

Vystavujú aj časť mincového pokladu

Matúša Čák Trenčianskeho odborníci dodnes považujú za jednu z najvýznamnejších osobností vrcholného stredoveku v Uhorsku. Jeho meno sa spája aj so samotným mestom. Nová expozícia predstavuje jeho život. „Išlo nám o to, aby sme návštevníkov zaujali okamžite po príchode do objektu, aby chceli prísť do tejto expozície. Pripravili sme preto iný štýl v podobe vybudovania nových kulís, stien,