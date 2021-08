Útočník Tybor sa vrátil do Dukly Trenčín

V uplynulých dvoch sezónach bol hráčom Pardubíc.

11. aug 2021 o 15:00 TASR

TRENČÍN. Slovenský hokejový útočník Radoslav Tybor sa dohodol na spolupráci s materským klubom HK Dukla Trenčín. "Vojaci" o tom informovali na sociálnych sieťach.

Tybor odišiel z Trenčína počas sezóny 2012/2013, keď zamieril do Pardubíc. Následne sa jeho kariéra odvíjala v českej extralige, s výnimkou 17-zápasového návratu do Trenčína v ročníku 2016/2017.

V uplynulých dvoch sezónach bol hráčom Pardubíc a na jar 2021 sa dohodol na spolupráci s Vítkovicami. Krátko po tom však požiadal o zrušenie zmluvy.

"Bohužiaľ, z osobných dôvodov sa vraciam na Slovensko, ide o rodinnú záležitosť a viac by som to nechcel komentovať. Mrzí ma, že sa do Vítkovíc nevrátim a zároveň ďakujem, že klub mojej žiadosti vyhovel a uvoľnil ma," citoval stanovisko Tybora portál isport.cz.