Majstri sveta a olympijskí víťazi sa v internáte o seba potkýnali

Športové primadony zvyknuté na neskutočný luxus a príjmy, o ktorých sa bežnému človeku ani nesníva. Prehnané nároky a na každom kroku ochranka, aby sa nikto „obyčajný“ za dnes už niektorými často povýšeneckými a namyslenými hviezdami športového neba ani nedostal.

15. aug 2021 o 7:36 Martin Šimovec

Etapu do Banskej Bystrice vyhral Jozef Regec. (Zdroj: archív M.Š.)

TRENČÍN. Biznis a neúprosný svet komercie, ktorý postupne pohlcuje šport. A k tomu luxusné hotely, kde hviezdy športového neba s veľkými nárokmi ubytujú. A aj s nimi nebývajú spokojné a kritizujú ich. A pritom je to ešte nedávno, čo aj najväčšie osobnosti svetového športu nocovali v bežných podmienkach vysokoškolských internátov a olympijskí víťazi či majstri sveta sa stravovali v školskej jedálni.

Návrat do čias legendárnych Pretekov mieru

Francúzski futbalisti sa iba nedávno predčasne rozlúčili s futbalovým Eurom. A kde hľadali nahnevaní hráči jeden z dôvodov vypadnutia? No predsa v luxusnom päťhviezdičkovom hoteli v Budapešti. Hráčom prekážalo, že sa v špičkovom hoteli nedali poriadne otvoriť okná, hnevala ich klimatizácia či fakt, že nemali dosť priestoru na spoločný relax. Neviem si ale predstaviť, že práve toto by mal byť neprekonateľný problém v roku 2021. Údajné starosti s oknom či klimatizáciou, ktoré by bez akýchkoľvek problémov vyriešili aj zabudnutej turistickej ubytovni. Predpokladám, že budapeštiansky hotel bol na takúto významnú akciu pripravený nie na sto percent, ale na percent tisíc. Napriek tomu ho mali francúzski futbalisti znenávidieť a chceli opustiť. A aj preto sa vraciame k roku 1988, keď aj našim regiónom sa v máji pred 33 rokmi prehnal pelotón slávnych cyklistických Pretekov mieru. Dubnica nad Váhom sa po rokoch 1965, 1973, 1979, 1982 stala aj v roku 1988 etapovým centrom svetového prestížneho podujatia.