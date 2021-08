Mnohí neočkovaní doplatia na dôveru voči niektorým politikom, vraví primár Kulkovský

O tom, aké metódy by mohli u ľudí zvýšiť záujem o vakcíny, sme sa bližšie rozprávali s primárom Milanom Kulkovským. Taktiež si prečítajte prehľad miery zaočkovanosti v celom kraji.

10. aug 2021 o 10:16 Maroš Buchel

Pre vakcíny je najlepšia reklama to, že v zahraničí končia s ťažkým priebehom ochorenia covid-19 v nemocniciach práve nezaočkovaní. Myslí si to Milan Kulkovský, primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. O očkovaní v obchodných domoch, ambulanciách všeobecných lekárov, ale aj o tom, aké metódy by mohli u ľudí zvýšiť záujem o vakcíny, bližšie porozprával v rozhovore.

Nedávno bola oficiálne spustená očkovacia lotéria. Ako tento krok vnímate vy?

Dlhodobo som bol proti finančnému motivovaniu k očkovaniu. Akosi naivne som si vždy myslel, že kroky vedúce k ochrane zdravia by mal každý prijímať rád, ochotne. Opak je však pravdou. Istou formou nepriamej finančnej motivácie sú tiež avizované zľavy ponúkané niektorými podnikateľmi v gastrosektore.

Lotérii držím palce. Objektívne treba priznať, že v určitých skupinách ľudí môže výrazne motivovať a tých, ktorých motiváciou bolo a je vlastné zdravie, určite možný finančný bonus do rodinnej kasy poteší. Opäť raz ma ale mrzí forma dobre vymyslenej aktivity.

Pán minister sa očividne inšpiroval telefonickými súťažami v rádiách. Príde mi nedôstojné v priamom televíznom prenose vyvolávať výhercom a oznamovať celému národu, kto sa práve dostal k sume, ktorá je zaujímavá aj pre tých, ktorých život je viac o nelegálnej než legálnej činnosti.

Dúfam, že sa forma lotérie ešte aspoň čiastočne zmení.

Ako hodnotíte možnosť očkovania všeobecnými lekármi v ich ambulanciách?