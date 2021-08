VIII. LIGY: Hôrka vybrakovala Lieskové, Hrachovište body z Bezovca nebralo, Lúka nevycestovala

Prehľad výsledkov VIII. líg.

9. aug 2021 o 15:05 Martin Jurčo

VIII. NOVÉ MESTO

Priepasné – Bzince 4:4 (2:3)

Diváci v Priepasnom videli zápas bohatý na góly. Hostia boli o niečo aktívnejší a najmä v úvode nebezpeční. V 5. min ich do vedenia poslal Lechner. V 11. min vyrovnal Baranovič, ale následne Parči so Skovajsom upravili už na 1:3. Priepasné sa nevzdávalo V 36. min znížil na rozdiel jediného gólu Mosnáček. Úvod druhého polčasu patril domácim. Tí vyrovnali po nešťastnom vlastnom góle Paula a do vedenia šli po zásahu Baranoviča. Hostia o desať minút vyrovnali na 4:4. Hoci šance sa rodili na oboch stranách, žiadny gól už nepadol.