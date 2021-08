Symbolický cintorín pripomína tragické osudy kamarátov

Manínska úžina vychovala mnohých skvelých horolezcov. Žiaľ, vypýtala si aj krutú daň. Životy niektorých z nich.

15. aug 2021 o 6:15 Martin Šimovec

MANÍNSKA TIESŇAVA. Iba tí, ktorí zažili majestátnosť hôr, ich hlboké ticho, pokoj a neobmedzenú silu, v ktorej sa snúbi prívetivosť a láskavosť štítov s drsnou a neľútostnou mocou, ich dokážu pochopiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto sa zaľúbil do hôr, už ich nikdy neopustí a návrat sa stáva neodolateľnou závislosťou. Aj vtedy, keď sa v nich pohybujete na hranici života a smrti.

Horolezci nikdy nejdú do hôr s cieľom ich pokoriť. Jedinou túžbou je pohľad z nebeských končiarov do hlbokých a čarovných dolín.

A aj keď si hory zobrali životy mnohých z nich naveky, muži zo strmých skál na ne nikdy nezanevrú.

Aj horolezci z Horolezeckého klubu (HK) Manín prišli o viacerých najbližších kamarátov. Či už vo vysokých horách, ale aj priamo v malebnej Manínskej úžine.

Práve v spolupráci s HK Manín si na osudové chvíľky odvážnych mužov i žien, ale aj turistov, ktorých si hory navždy zobrali do svojho náručia, navždy zaspomíname.

Napísali sme

Napísali sme Drevenú školu vo Vrchteplej si domáci uchránili i pred požiarmi Čítajte

Prvá tabuľka pripomína rok 1942

Navždy uzavreté životy ich kamarátov z Považia, ale aj ukončené životné osudy neznámych parťákov a bežných turistov, ktorí zahynuli nielen priamo v Manínskych skalách, si navždy pripomínajú na symbolickom cintoríne.

Napísali sme

Napísali sme Objavený keltský dom bude v Bošáckom archeoparku Čítajte

Ten sa rozprestiera priamo v Manínskej tiesňave pod Veľkým a Malým Manínom na Rozprávkovej lúčke. Pri veľkom maľovanom drevenom kríži tabuľka vedľa tabuľky, meno vedľa mena a dátumy, ktoré vo väčšine prípadov ohraničili krátky životný úsek.