V dvoch krajských veľkokapacitných očkovacích centrách budú očkovať vakcínou Comirnaty

Plánovaná očkovacia kapacita je spolu 2 200 miest pre dospelých a 400 miest pre deti od 12 rokov.

6. aug 2021 o 10:07 SITA

Napísali sme Pobedimskí hasiči likvidovali dve nebezpečné osie hniezda Čítajte

TRENČÍN. Počas najbližšieho víkendu budú v prevádzke obe veľkokapacitné očkovacie centrá v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Ako informovala Barbora Jánošková z tlačového oddelenia Úradu TSK, plánovaná očkovacia kapacita je spolu 2 200 miest pre dospelých a 400 miest pre deti od 12 rokov.



V Prievidzi aj Trenčíne sa bude používať vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. „V sobotný víkendový deň otvorí svoje brány očkovacie centrum na Zimnom štadióne v Prievidzi od 8:00 do 15:00 s plánovanou kapacitou 700 dospelých osôb a 100 detí od 12 rokov. Záujemcovia o očkovanie budú mať k dispozícii počas nedele 1 500 miest pre dospelých a 300 miest pre deti od 12 rokov veku v očkovacom centre na trenčianskom výstavisku od 8:00 do 17:00," uviedla Jánošková.



Pripomenula tiež, že personál oboch vakcinačných centier očkuje aj bez objednania v Národnom centre zdravotníckych informácií, pričom osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť so zákonným zástupcom.