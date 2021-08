Zápas ženatých proti slobodným víťaza nemal, najrýchlejší bol beh do výčapu

Už sa stalo pravidlom, že si v Zemianskom Podhradí každoročne zmerajú sily vo futbalovom zápase medzi sebou ženatí chlapi a slobodní mládenci. Samozrejme, ani tento rok nebol výnimkou, a tak sa v pekné sobotné popoludnie stretli na miestnom futbalovom ihrisku tieto dva mančafty.

3. aug 2021 o 12:36 Šimon Katrinec

ZEMIANSKE PODHRADIE. Prípravy na toto dlho očakávané zápolenie začali hneď ráno, keď kluboví gulášmajster s pomocníkmi začali s prípravou tradičného pokrmu.

K výrazným zmenám v hráčskych kádroch neprišlo, nakoľko situácia, ktorá je nám všetkým známa, nepovoľovala väčšinu roka sobáše, v čom mali slobodní jasnú výhodu.

Zápas sa začal a pred peknou diváckou kulisou sa veru bolo na čo pozerať.

Slobodní sa ešte ani nestačili rozpozerať a už prehrávali 0:2, keď ich jasne lepší ženáči predčili vo všetkých smeroch. Darmo, skúsenosti sú skúsenosti, to sa naučiť nedá. Avšak, aby mlaďasov futbal neprestal baviť, dovolili im ženáči do polčasu vyrovnať, ba aj otočiť zápas. Do šatní sa teda odchádzalo za stavu 3:2 pre slobodných.

Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu. Slobodní boli dravší a behavejší. Ženatí im však umnou hrou nechávali náskok a vždy, keď potrebovali, samozrejme, skórovali.

Zápas skončil spravodlivou remízou 6:6. Hlavne vyrovnávajúci gól ženatých stál za to, keď sa zrejme hráč slobodných chce budúci rok dostať ku konkurencii a krásnym lobom od polovice ihriska prekonal vlastného brankára.

Po zápase nasledovali penalty, avšak výsledok nie je jasný, nakoľko sa všetci po kopnutí pobrali na čapované pivo. A tu bolo vidieť množstvo šprintérskych súbojov o to, kto bude prvý pri zlatistom moku. Po uhasení prvotného smädu, ktorý bol samozrejmý po takýchto nadľudských výkonoch akcia pokračovala, keď do neskorej noci zabávala všetkých prítomných hudobná skupina RaMaRa.

Ďakujeme a vidíme sa opäť o rok, ktorý, dúfajme, bude bohatší na prestupy a chudobnejší na opatrenia.