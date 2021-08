Vyberte sa na výlet s cyklobusom

Vďaka cyklobusom sa aj tento rok bezpečne spolu s bicyklom dostanete z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou aj do Nitrianskeho Rudna.

2. aug 2021 o 9:46

Cyklobus nás vezme cesty kus

„A na stôl doma pri káve hodíme nohy boľavé,“ spieva Mirka Miškechová v najnovšom spote pre SAD Trenčín. A skutočne, vďaka cyklobusom sa aj tento rok bezpečne spolu s bicyklom dostanete z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou aj do Nitrianskeho Rudna. „Je to fajn vec, pokiaľ si netrúfate na dlhšie trate na bicykli, ale zároveň si chcete vychutnať krásy nášho kraja, vrelo vám to odporúčam,“ dodáva známa speváčka.

S cieľom prepojiť a sprístupniť cyklistom aj horšie dostupné, no nemenej atraktívne lokality na území Trenčianskeho kraja vznikol koncept cyklobusov premávajúcich počas letnej cyklistickej sezóny. Myšlienka sa zrodila v hlave oduševneného cyklistu - trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. „K zakúpeniu dvoch cyklovozíkov za autobusy pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj spolu so svojím zmluvným dopravcom v snahe podporiť cyklistickú dopravu a cykloturizmus v kraji,“ povedal župan.

V poradí už piatej cyklistickej sezóny vyrazili cyklobusy na cesty 5. júna a jazdiť budú do 1. septembra 2021. Ich odvoz na výlet s bicyklom môžete využiť každú sobotu, nedeľu a cez sviatok. Doteraz cyklobusy prepravili viac ako 30-tisíc cestujúcich a previezli viac ako 1 050 bicyklov. Cena za prepravu bicykla je symbolické 1 euro.

Pomocník pre športovcov i rodiny s deťmi

Trenčiansky kraj je známy aj ako kraj hradov a zámkov, či kraj cyklistiky. Bicykel je tu obľúbeným a zároveň „zeleným“ prepravným prostriedkom na ceste za prácou aj oddychom. V ústrety cyklistom vychádzajú aj trasy cyklobusov:

Trenčín – Mníchova Lehota – Trenčianske Jastrabie – Dubodiel – Bánovce nad Bebravou

Trenčín – Dubnica nad Váhom – Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – Nitrianske Rudno

Veľkému záujmu cestujúcich sa teší najmä trasa vedúca z Trenčína do Dubodiela, odkiaľ môžu cyklisti vyšliapať po pekne značených cyklotrasách pohoria Považský Inovec. (bez bodky po slove cyklotrasách). „Okolie vybraných miest a obcí, cez ktoré cyklobusy jazdia, ponúkajú cestujúcim krásnu prírodu, rozmanité turistické trasy a iné zaujímavé miesta, vhodné na výlet či rekreáciu. Aj týmto spôsobom sa župa snaží sprístupniť jednotlivé časti kraja cyklistom, ktorí si chcú poriadne zašliapať do pedálov, ale aj tým, ktorí sa chcú povoziť len rekreačne, napríklad rodinám s malými deťmi,“ doplnil župan.

Považský Inovec sa teší obľube malých i veľkých cyklistov

K vode či na hory, cyklobus ťa dopraví Je názov súťaže, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje od začiatku prevádzky cyklobusov. Spolu s krajskou organizáciou cestovného ruchu Trenčín región kraj odmení každého cyklistu, ktorý sa odvezie cyklobusom, svoj zážitok zachytí na fotografii a zašle ju na fanpage Trenčianskej župy na Facebooku.