Pri dopravnej nehode v Trenčianskych Miticiach zomrel mladý muž

Mladý vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vážne sa zranil jeho 27-ročný spolujazdec, ktorého záchranári previezli do nemocnice.

31. júl 2021 o 16:36 (TN)

TRENČIANSKE MITICE. Dnes dopoludnia sa v katastri obce Trenčianske Mitice stala tragická dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších zistení 29-ročný vodič Audi jazdil od Trenčína na Bánovce nad Bebravou. Z doposiaľ nezistených príčin v pravotočivej zákrute zišiel s vozidlom vľavo mimo cestu, narazil do kmeňa stromu. Následne sa vozidlo od stromu odrazilo, narazilo do ďalšieho stromu a odtiaľ do železnej konštrukcie stĺpu vysokého napätia,“ opísali policajti.

„Vodičovi bude odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi pri súdnej pitve. Škoda bola predbežne vyčíslená na približne tritisíc eru,“ uviedli policajti.

Dopravná nehoda skomplikovala aj premávku na hlavnom ťahu z Prievidze, respektíve Bánoviec nad Bebravou do Trenčína. Policajti dopravu odkláňali. Podľa operačnej správy z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na mieste zasahovali piati hasiči s dvomi kusmi techniky.

„Policajná vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenie. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava. Príčina a miera zavinenia je v štádiu vyšetrovania,“ dodali policajti.