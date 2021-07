Byť doma s rodinou je obrovské plus, hovorí navrátilec Peter Kleščík

S AS Trenčín dvakrát získal double. Na jar roku 2019 odišiel do zahraničia. Dnes je späť. 32-ročný Peter Kleščík v tichosti ukončil kariéru profesionálneho futbalistu a stal sa z neho analytik.

29. júl 2021 o 12:12 Martin Jurčo

Po roku a pol ste sa vrátili do známeho prostredia. Aké sú vaše pocity po návrate do štruktúr AS Trenčín?

Zatiaľ príjemné. Prichádzam už do inej pozície, než na akú som bol zvyknutý. S funkciou analytika sa zžívam. Verím, že budem pre tím prospešný. Dlhšiu dobu som bol v kontakte s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom i Marekom Dobiašom. Vznikla myšlienka návratu. Zvážil som všetky pozitíva i negatíva. Možno by o nejaký čas už podobná ponuka neprišla a bol by som v zložitejšej situácií. Preto som sa rozhodol, že ukončím profesionálnu kariéru a ponuku som prijal.

V čom spočíva vaša pozícia analytika?

Zaoberať sa budem tréningovým procesom, analýzou zápasov a individuálnou prípravou hráčov. Popri tom by som si chcel dorábať trénerskú licenciu.

Takže vás láka pozícia trénera?

To, čo dnes robím, by mal byť základ k trénerstvu. Ťažko povedať, čo bude o rok, či dva. Momentálne premýšľam nad tým, že budem koučom. Uvidím, kam sa bude môj trénerský rast posúvať.

Aké sú vaše prvotné dojmy po pár dňoch v novej funkcii?

Prichádzam do známeho prostredia. Viem, ako sa v klube dlhodobo pracuje. Moja nová pozícia je v prvom rade o komunikácií s trénerským štábom. Snažím sa robiť všetko pre to, aby hráči zaznamenali progres výkonnosti. Vidím v nich veľký potenciál a potrebujeme z nich vyťažiť maximum.

Sledujem veľa videí, aby som chlapcom vedel poradiť.

Sedíte mimo striedačky, aby ste mali lepší výhľad?