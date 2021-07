Základom sú korektné vzťahy. Sme klub rodinného charakteru, hovorí Stančík

V predchádzajúcom ročníku nastavili latku vysoko. Futbalisti z Častkoviec z mét nechcú zľavovať. Rozprávali sme sa s trénerom tímu Vladimírom Stančíkom.

28. júl 2021 o 15:30 Martin Jurčo

Tréner OK Častkovce Vladimír Stančík. (Zdroj: ARCHÍV V.S.)

Častkovce sa premiérovo predstavili v tretej najvyššej súťaži. Ako sa pozeráte na uplynulý ročník?

Bol pre nás všetkých špecifický. Odohrali sme iba pätnásť zápasov, čo nás vôbec netešilo. Sezónaa bol dlhé mesiace prerušená. Nakoniec sme boli radi aj za to, že sme odohrali aspoň jej polovicu. Určite nás kvalitnejšia súťaž posunula ďalej. Mohli sme si merať sily so silnejšími súpermi. V prvom rade to bola pre hráčov dobrá škola.

Je tretia liga pre Častkovce ideálna súťaž?

Určite áno. Momentálne je to maximum, čo si môžeme dovoliť. Teší ma, že sme sa prezentovali v dobrom svetle. Súperov sme prekvapili kvalitou. Vybuchli sme iba v Nitre a prvý polčas na pôde Považskej Bystrice. Inak si dovolím tvrdiť, že sme boli každému protivníkovi vyrovnaným súperom, ak nie lepším tímom. Z toho vyplýva fakt, že sme boli príjemným oživením súťaže.

Aký herný štýl ste sa snažili produkovať?

Chceme hrať priamočiary futbal po krídlach. Máme solídne zvládnutú prechodovú fázu a kondične dobre stavaných hráčov. Sme skôr brejkovým mužstvom.

A to je fyzicky náročný štýl. Vládali ste so silami?

Našou výhodou je, že máme dostatočne široký káder. V predchádzajúcom ročníku sme mali k dispozícií osemnástich hráčov. Aj keď sa pridružili zranenia, bolo nás dostatok na to, aby sme sa nedostali do vážnejších problémov. Naviac, mohli sme striedať plný počet – päť hráčov. Kraje stredovej formácie máme zdvojené, takže ak aj ubúdali sily, mali sme koho postaviť v patričnej kvalite.

Častkovce okrem futbalu ponúkajú aj slušné sociálne zázemie. Majú hráči chuť prísť posilniť klub?