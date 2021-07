Florbalovému regiónu chlapcov kraľujú reprezentanti AS Trenčín

Florbalisti AS Trenčín sa stali so ziskom štyroch medailí najúspešnejším mužským klubom v západnom regióne. Dve zlaté, strieborná a bronzová medaila vojdú do klubovej histórie.

27. júl 2021 o 7:51 (as)

TRENČÍN. Mladšia prípravka a mladší žiaci získali dominantné zlato, staršia prípravka smoliarske striebro a starší žiaci senzačný bronz. Taká bola najúspešnejšia sezóna florbalových mládežníckych kategórií AS Trenčín, kde sa odzrkadľuje cesta, ktorou sa vedenie klubu rozhodlo uberať pred niekoľkými rokmi – cesta poctivej a koncepčnej práce s mládežou.

„V mladšej a staršej prípravke patríme posledné sezóny k favoritom na zisk majstra. Mrzí ma, že sme sa tento rok nemohli porovnávať s tímami z celého Slovenska, ale na základe rozhodnutia zväzu len s tímami, ktoré sú v regióne západ,“ vysvetlil nepríjemnú situáciu Juraj Matejka – majiteľ klubu, hráč a kapitán extraligového A tímu a zároveň tréner prípraviek. Mladšia prípravka ovládla suverénne turnaj v Galante, kde s bilanciou štyri výhry, nula prehier a skóre 47:13 získala zlaté medaily.

„V staršej prípravke už máme oveľa početnejšie tréningové skupiny, a tak do majstrovstiev v Dubnici nad Váhom každoročne posielame dva tímy,“ pokračoval Matejka.

„Družstvo červených som viedol ja. Bolo poskladané tak, aby bojovalo o medaily. Obrovskú drámu priniesol posledný duel turnaja proti Partizánskemu, kde sme minútu pred koncom vyhrávali o gól. Následne inkasovali dva rýchle góly a razom sme prehrávali. Päť sekúnd pred konca zápasu opäť zrovnali a dokonca v poslednej sekunde zápasu nastrelili žŕdku. Tento výsledok pre nás znamenal strieborné medaily. Chlapcom a dievčatám, ktoré v tíme máme, som veľmi prial zlato. Sme ale šťastní aj za krásne druhé miesto.“

Červený tím tak zaznamenal na turnaji šesť výhier a remízu. Druhý tím AS Trenčín biely pod vedením Dušana Matejku dokázal v nadstavbovej skupine dvakrát triumfovať a vybojovať šieste miesto.

„Keď ostatní sedeli doma a nevedeli si počas korony predstaviť fungovanie v kluboch, my sme si cestu, ako byť s deťmi v kontakte, našli. Skupinové tréningy v hale, online tréningy a množstvo ďalších povolených aktivít počas zimnej koronapauzy znamenalo, že chlapci hrať florbal nezabudli, čo ukázali aj v ostrých zápasoch,“ začal rozprávanie šéftréner FBK AS Trenčín Peter Klapita.

„Mladší žiaci posledné roky patria k pýche nášho klubu a zbierajú pochvaly od trénerov, kam prídu. Je to generácia chlapcov, ktorým nestačia len tri florbalové tréningy týždenne. Väčšina z nich buď nastupuje pravidelne za staršie kategórie, alebo sa popri florbale dokážu venovať aj futbalu či iným športom, čo z nich robí perfektne kondične a fyzicky pripravených hráčov v už tak mladom veku. Časté medzinárodné konfrontácie, ktoré mávajú ako jedny z mála slovenských tímov, ich k tomu všetkému výborne pripravia aj psychicky. Musím povedať, že som veľmi hrdý na to, ako majstrovstvá odohrali, a čerešničkou bolo víťazstvo o pätnásť gólov v ostro sledovanom mestskom derby, ktoré nám prinieslo zlato,“ netajil spokojnosť Klapita – hráč extraligového A tímu a zároveň tréner mladších žiakov, ktorého zverenci dokázali ovládnuť turnaj v Mestskej športovej hale v Trenčíne s impozantným skóre 74:6.

Tak, ako aj v staršej prípravke, aj v mladších žiakoch má trenčianske AS širokú základňu hráčov, ktorá dovoľuje na turnaje prihlásiť až dva tímy. „Družstvo bielych predčilo moje očakávania. Chlapci hrali vyrovnané zápasy s tímami, pri ktorých som čakal, že na ihrisku budú dominovať. Ako som už spomínal, korona niektorým klubom trénovať nedovolila, no my sme nepoľavili a ukázalo sa, že to malo zmysel,“ dodal.

Najviac si však florbalisti AS vážia úspech kategórie starších žiakov, vedených najnovším trénerským prírastkom Lukášom Kuzlom.

„So staršími žiakmi sa nám nedarilo postupovať na záverečné turnaje, tak sme hľadali trénerskú posilu, ktorá by to dokázala. Lukáš sa ukázal tou správnou voľbou a s chlapcami dokázal spraviť krásny výsledok, ktorý takmer nikto nečakal,“ pochválil svojho kolegu šéftréner Klapita. Na domácich majstrovstvách Slovenska to chlapcom z AS sypalo, keď v prvom zápase dokázali poraziť Žilinu 11:2. Následne prišla prehra s finalistom Snipers Bratislava 1:5. V poslednom skupinovom zápase proti Sabinovu sa malo rozhodnúť o jednom postupujúcom práve z tejto dvojice.

„Ten zápas naši chalani perfektne takticky zvládli. Musím Lukáša pochváliť za jeho organizáciu hry a chlapcov za to, ako to dokázali dodržiavať. Tu sa ukázalo, ako nesmierne dôležité je mať na lavičke trénera, ktorý presne vie, čo si jeho tím môže dovoliť hrať,“ uzavrel Klapita.

Florbalisti AS tak postúpili do semifinále z druhého miesta, v ktorom nestačili na neskorších víťazov Tsunami Záhorská Bystrica. Partia okolo kapitána Tináka sa ale dokázala zomknúť a v zápase o konečné tretie miesto poraziť Martinčanov o gól 4:3.

„Išlo o domáce majstrovstvá Slovenska, ktoré sme ako klub dokázali perfektne zorganizovať, a k tomu dokázali chalani vybojovať medailu. Bolo to senzačné a veľmi im to prajem. Bola radosť pozerať ich cestu turnajom. Medaila ostala v Trenčíne zaslúžene,“ sršal spokojnosťou Klapita.

Za zmienku stojí aj mužstvo dorastencov, ktoré po prvýkrát postúpilo na majstrovstvá Slovenska po úspešne zvládnutej kvalifikácii. Zverenci trénera Martina Voštiara skončili na turnaji síce bez medaily, aj napriek tomu dosiahli najlepší výsledok tejto kategórie v histórii AS Trenčín a vzorne reprezentovali klub.

Trenčania sa tak môžu s dobrým pocitom pripravovať na novú sezónu plnú výziev, v ktorej budú mať opäť za cieľ bojovať o medaily vo všetkých kategóriách.