Nové číslo MY Trenčianskych novín už v predaji. Aj s veľkou predplatiteľskou súťažou

Najčítanejšie noviny nájdete na každej pošte, v PNS-ke, obchodných a nákupných centrách, hypermarketoch, supermarketoch i u drobných predajcov.

26. júl 2021 o 10:29 Erik Stopka

V najnovšom čísle sa dočítate:

- V Trenčíne vybudujú ďalšie kreatívne centrum. Tentokrát získala milióny eur Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.

Neprehliadnite

- V mestách regiónu postupne pribúdajú stojiská na polopodzemné kontajnery. Aké výhody prinášajú mestu a obyvateľov?

- V Trenčianskych Tepliciach sa pustili do investície za takmer milión eur. Zrekonštruujú Sídlisko SNP. Aké po obnove bude?

- Počet pracovných ponúk v kraji rekordne vzrástol. Čo stojí za týmto rastom?

- Hradom na Považí tento rok chýbajú českí turisti. Prečo západní susedia zanevreli na Slovensko?

- V Bošáckej lokalite Pod Stráňami objavili archeológovia keltské osídlenie vrátane niekoľkých dvorov a obydlí. Aká budúcnosť nálezy čaká?

- Súčasťou novín je aj kompletný TV program, sudoku či súťaž o zaujímavú knihu v obľúbenej tajničke.

- Športová časť novín zas poteší milovníkov futbalu. Prečítajte si, ako hrali počas víkendu vaše obľúbené kluby.