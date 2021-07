Tretia vlna môže prísť v priebehu dvoch mesiacov, možno aj týždňov, odhaduje Bošňák

Dátový analytik Ivan Bošňák predpokladá, že tretia vlna pandémie príde ešte v lete. V rozhovore taktiež prezradil, ako by ministerstvo malo upraviť COVID automat.

20. júl 2021 o 8:46 Maroš Buchel

Podľa COVID automatu je od pondelka celá krajina v zelenej farbe. Ivan Bošňák, dátový analytik z platformy Dáta bez pátosu, si myslí, že tento stav nepotrvá dlhšie ako týždeň. Napriek tomu zastáva názor, že túto jeseň nebude v nemocniciach toľko pozitívnych ľudí, ako bolo minulý rok . O tom, kedy môže prísť tretia vlna pandémie, ale aj o tom, ako by podľa odborníkov malo ministerstvo zdravotníctva zmeniť COVID automat, porozprával v rozhovore.

Podľa COVID automatu je celé Slovensko v zelenej farbe. Čo to z hľadiska osobnej zodpovednosti znamená pre obyvateľov?

Vôbec nič sa nemení, niekde môže ísť do exteriéru nie 500, ale 1000 ľudí. Nie je to zásadná zmena, možno len pre nejaký konkrétny okres.

Tri boli žlté, teraz sú zelené. Hygienické opatrenia v súvislosti odstupmi stále platia.

Čo to znamená? No, bol by som rád, keby to takto čo najdlhšie vydržalo, pretože ten COVID automat sa začne pri náraste počtu infikovaných posúvať v niektorých okresoch do horších farieb.

To nemusia ľudia niesť dobre, ak to príde veľmi skoro. Teraz sú všetky okresy zelené, no ja si myslím že od 26. júla budú opäť aj niektoré oranžové. Ten COVID automat by bolo treba zmeniť.

V akom smere?

Po diskusiách s odborníkmi sme túto tému uzavreli, aby to nevyzeralo, že to je z mojej hlavy. Dve veci by sa mali zmeniť. Jedna vec je tá, že ten terajší automat vôbec neberie do úvahy zaočkovanosť a toto sa tam musí nejako prejaviť.