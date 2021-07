DUBNICA NAD VÁHOM: O podporu verejnosti sa v participatívnom rozpočte uchádza 13 projektov

V prvom ročníku participatívneho rozpočtu si môžu Dubničania pri hlasovaní vyberať z trinástich projektov.

18. júl 2021 o 14:42 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. V prvom ročníku participatívneho rozpočtu si môžu Dubničania pri hlasovaní vyberať z trinástich projektov. Pri premiére participatívneho rozpočtu vyčlenili v mestskom rozpočte na podporu občianskych projektov 20-tisíc eur, pričom maximálna výška podpory pre jeden projekt je stanovená na 5-tisíc eur. Hlasovacia fáza trvá do 25. júla.

„V rámci prvého ročníka prišla s návrhmi na zlepšenie života v meste štyridsiatka Dubničanov. O nápadoch sme diskutovali na verejných stretnutiach, napokon bolo predložených 19 projektov, ktoré zasahovali do rôznych oblastí," poznamenala koordinátorka projektu Andrea Blajsková s tým, že po schvaľovacom procese postúpilo do hlasovacej fázy 13 projektov.



Dubničania majú možnosť hlasovať prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré radnica nechala distribuovať do každej domácnosti, prípadne môžu využiť aj online hlasovanie na stránke dubnica.hlasobcanov.sk. Každý hlasujúci môže vysloviť svoju podporu trom projektov, pričom hlasy občanov z verejného hlasovania budú mať pri celkovom hodnotení 50-percentnú váhu. Druhú časť hodnotenia bude tvoriť deliberatívne fórum, kde predkladatelia spoločne s koordinátormi nastavia hodnotiace kritériá.