TRENČÍN: Počas letných prázdnin vynovia priestory viacerých materských škôl

16. júl 2021 o 11:33 SITA

TRENČÍN. Prázdninový čas využijú vo viacerých trenčianskych materských školách (MŠ) na vynovenie svojich priestorov. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, popri menších rekonštrukčných aktivitách sa v niektorých predškolských zariadeniach uskutočnia i väčšie mestské investičné akcie. Finančne najnáročnejšou bude výmena okien a dverí v MŠ na Soblahovskej a Stromovej ulici.

V oboch materských školách už pred časom vymenili časť okien a vchodových dverí. „Teraz sa práce dokončia tak, aby mali obe škôlky nové už všetky okná a všetky dvere. Mesto do nich investuje spolu takmer 95-tisíc eur, do MŠ Soblahovská pôjde na výmenu starých okien a dverí takmer 50-tisíc eur a do MŠ Stromová necelých 45-tisíc eur," uviedla Ságová.



Stavebný ruch panuje aj v MŠ Na dolinách, kde za viac ako 50-tisíc eur rekonštruujú kanalizačnú sieť vo všetkých pavilónoch. „Mesto má pripravenú aj projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu MŠ na Ulici J. Halašu. Na jej realizáciu sa chceme uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie v najbližšej výzve cez operačný program Kvalita životného prostredia," dodala Ságová.