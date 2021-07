Nočné prehliadky na Trenčianskom hrade priblížia Matúša Čáka Trenčianskeho

Osobnosť pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho priblížia nočné divadelné prehliadky na Trenčianskom hrade.

16. júl 2021 o 11:32 TASR

TRENČÍN. Osobnosť pána Váhu a Tatier Matúša Čáka Trenčianskeho priblížia nočné divadelné prehliadky na Trenčianskom hrade. Podujatie pripravilo Trenčianske múzeum v Trenčíne v spolupráci s Divadelnou spoločnosťou z Prievidze a uskutoční sa 16. a 17. júla a 13. a 14. augusta. TASR o tom informoval Vojtech Bartko z Divadelnej spoločnosti.

"Matúš Čák Trenčiansky bol rytier opradený povesťami, spievali o ňom v piesňach, no do dnešných čias je nepoznaný. Bol to hrdina, srdečný človek, nebojácny veľmož, láskavý pán alebo despota s dvakrát prekliatou dušou neštítiaci sa vraždy, klamstva, úskoku či nedodržania slova," načrtol Bartko.

Divadelná prehliadka o Matúšovi Čákovi Trenčianskom podľa neho vyrozpráva príbeh, ktorý sa stal i možno nestal zároveň. "Nebude to len historická freska z faktov, ale ani ľúbivá povedačka. S Matúšom a jeho príbehom sa stretneme niekde uprostred. Tam hore, v jeho veži na hrade, ktorý sa dodnes nad mestom hrdí. Ktovie, možno na tom našom príbehu bude aj kus pravdy," dodal.

Príbeh pána Váhu a Tatier počas inscenovaných prehliadok predstaví 20 umelcov. Podujatie sa začne o 19.00 h a potrvá do 23.30 h, vstup na prehliadky bude každých 30 minút.