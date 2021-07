Krajskí poslanci novelizovali zásady hospodárenia s majetkom

13. júl 2021 o 10:07 SITA

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa bude riadiť novelizovanými zásadami hospodárenia s majetkom, ktoré na pondelkovom rokovaní schválili krajskí poslanci. Podľa Lenky Kukučkovej z tlačového oddelenia Úradu TSK bolo dôvodom novelizácie zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja s platnou legislatívou a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Do nových zásad boli tiež zapracované kontrolné zistenia, ktoré vzišli z vlaňajšej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Zavádza sa napríklad dvojkolovosť prevodu majetku z dôvodu osobitného zreteľa. „Po novom bude predaj či prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa možný len v prípade, ak zastupiteľstvo TSK na niektorom zo svojich predchádzajúcich zasadnutí schválilo zámer prevodu, resp. prenájmu tohto majetku z dôvodu osobitného zreteľa. Výnimkou je prípad, kedy majetok kraj prevádza alebo prenajíma obci, štátu, cirkvi alebo na verejnoprospešný účel," uviedla Kukučková.



Popri ďalších zmenách sú v zásadách aj presne definované prípady, ktoré sa pre účely prevodu majetku TSK považujú za prípady hodné osobitného zreteľa. „Je to najmä prevod majetku za účelom jeho lepšieho verejnoprospešného využitia obci, štátu a cirkvi alebo organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, inej osobe, pričom sa tento majetok bude využívať na verejnoprospešný účel a táto osoba má uhradené všetky finančné záväzky voči orgánom verejnej moci. Ďalej je to prevod priľahlého pozemku, zámena majetku vo vlastníctve orgánov štátnej správy, samosprávy a cirkvi, pričom zamieňaný majetok sa bude využívať na verejnoprospešný účel alebo na plnenie ich úloh či zosúladenie právneho a skutkového stavu užívania," dodala Kukučková.



Novelizované zásady zavádzajú tiež povinnosť vyhotovenia znaleckého posudku aj pri nadobúdaní vlastníckeho práva TSK a pre lepšiu efektívnosť sa po vzore Sociálnej poisťovne tiež zavádza povinnosť vymáhať len tie pohľadávky, ktoré presahujú výšku 5 eur.