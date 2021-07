Vodiči si na kruhový objazd v Trenčianskej Teplej ešte počkajú

Zámer zabrzdila rekonštrukcia hlavnej cesty, podľa župy táto investícia nikomu nebráni do križovatky zasiahnuť.

13. júl 2021 o 10:30 Maroš Buchel

TRENČIANSKA TEPLÁ. Prerábka frekventovanej križovatky v Trenčianskej Teplej sa opäť oddiali. Obec plánovala križovatku prestavať na kruhový objazd, tento zámer však podľa starostky nateraz prekazila rekonštrukcia hlavnej cesty z Teplej na Machnáč. Župa však informovala, že rekonštrukcia cesty nikomu nebráni do križovatky zasiahnuť.

Rekonštrukciu zabrzdila cesta na Machnáč

Rekonštrukciu komplikovanej križovatky v strede obce nateraz zabrzdila revitalizácia hlavnej cesty.

Tú vykonal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a podľa starostky obec nemôže do križovatky niekoľko rokov zasahovať.

„To znamená, že akonáhle je tam postavený ten nový asfalt, tak sa skončili akékoľvek debaty ohľadne nejakého kruhového objazdu,“ povedala Slavomíra Propperová, starostka obce Trenčianska Teplá.

Podľa rôznych štúdií, ktoré si dala obec vyhotoviť, je aktuálny stav križovatky údajne najvhodnejší zo všetkých možných riešení.

„Je to absurdné, ale je to údajne lepšie podľa štatistík a meraní ako svetelná križovatka a je to lepšie ako okružná križovatka. Toto je vraj najlepší spôsob riešenia,“ vysvetlila.