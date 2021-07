Vyšlo nové číslo MY Trenčianskych novín s kompletným TV programom

Najčítanejšie noviny nájdete na každej pošte, v PNS-ke, obchodných a nákupných centrách, hypermarketoch, supermarketoch i u drobných predajcov.

12. júl 2021

Tento týždeň sa okrem iného dočítate aj o:

- Niektorí obyvatelia Trenčína majú pocit, že sa na námestí nemajú kde ukryť pred horúcim letným slnkom. Radnica preto plánuje v širšom centre mesta vysadiť približne 75 nových stromov. Akými spôsobmi ešte mesto bojuje proti letnej horúčave?

- Dokoncili prvé dve etapy cesty z Trenčianskej Teplej do Dežeríc. Na ceste pribudli aj nové bezpečnostné prvky, zrekonštruovali aj dva mosty. Kedy budú pokračovať práce na ďalších úsekoch cesty?

- Prerábka križovatky v Trenčianskej Teplej sa opäť oddiali. Zámer zabrzdila rekonštrukcia hlavnej cesty. Kedy sa vodiči dočkajú riešenia frekventovanej križovatky?

- Tradičnú Pohodu tento rok pre pandémiu nahradila séria menších festivalov pre 1000 ľudí, ktorú organizátori nazvali Pohoda on the Ground. Prečítajte si rozhovor s organizátorom podujatia Michalom Kaščákom, v ktorom priblížil svoje dojmy z festivalu.

- Taktiež si prečítajte rozhovor s hudobníkom Denisom Bangom, ktorý figuruje v kapele The Wilderness a rapuje pod pseudonymom FVCK_KVLT. V rámci Pohoda on the Ground odohral dva koncerty v priebehu dvoch hodín.

- Na Beckovskom hrade slávnostne pokrstili prvé hradné víno. Z akého ovocia ho vyrábajú?

- Nadšený priaznivec regionálnej histórie v Bošáci Jaroslav Kukuča sa vydal na ďalšiu púť odkrývania regionálnych dejín. Tentokrát išiel po stopách obecných žandárov v Bošáci.

- Nezabudli sme ani na obľúbenú rubriku pre pamätníkov. Ako žili v Československu obyvatelia obce Veľké Chlievany?

- Príloha Leto v kocke vám prináša množstvo tipov a nápadov na príjemne strávený čas.

- Súčasťou novín je aj tento týždeň MY magazín s TV programom (31 staníc na 7 dní). Nezabudli sme ani na obľúbenú krížovku so súťažou o knihu, či sudoku.

- Tomáš Starosta je jedným z našich najúspešnejších hokejových obrancov. Vo veľkom rozhovore rozprával aj o tom, že napriek 40-tke o dôchodku neuvažuje.

- Nenechajte si ujsť ani rozhovor s kapitánom AFC Nové Mesto nad Váhom Pavlom Šupkom. Prezradil aj ako vidí svoju futbalovú budúcnosť.