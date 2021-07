Dorastenci 1. FBC Trenčín sa stali majstrami Slovenska

V termíne od 2. do 4. júla sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne uskutočnili dorastenecké majstrovstvá Slovenska vo florbale.

12. júl 2021 o 7:21 (1. FBC)

TRENČÍN. Na šampionát sa prebojovali: Florko Košice, ATU Košice, FBK Raptors, 1. FBC Florbal Trenčín, Hurikán Bratislava, FK AS Trenčín, Grasshoppers Žilina a Snipers Bratislava.

Prítomní hráči a fanúšikovia sledovali premiérové spustenie veľkoplošnej obrazovky. Zápasy priniesli zaujímavé a napínavé stretnutia. Pekné momenty, viaceré herné štýly predvádzali jednotlivé družstvá. Po pandémii koronavírusu florbal hráčom a divákom chutil. Rodičia a fanúšikovia domáceho tímu neostali svojej povesti nič dlžní. Neustálym povzbudzovaním svoje hlasivky nešetrili. Pridali sa aj rodičia zo Žiliny a Snipers.

Florbalisti 1. FBC všetkých päť zápasov nepoznali premožiteľa. Vyhrali základnú skupinu s impozantným skóre 26:9.

Titul majster Slovenskej republiky v kategórii dorastenci si vybojovali florbalisti 1. FBC Florbal Trenčín, ktorí vo vyrovnanom a dramatickom zápase zdolali Florko Košice – 4:3. Napínavé stretnutie sledovali diváci až do poslednej minúty. Šampionát poctil svojou prítomnosťou aj prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko. Zápas plný obratov dvíhal divákov zo sedadiel. V úžasnej atmosfére hráči predvádzali kvalitné výkony. Po hymne Slovenskej republiky sa oba celky pustili do boja o najcennejší kov. V 19. min. Mário Ozimý spoza brány ideálne naservíroval loptu na hokejku Adama Vácvala, ktorý nekompromisnou strelou poslal zverencov Patrika Bulka do vedenia – 1:0. V druhej tretine hostia tvrdo trestali. Florko dokázalo streliť dva rýchle góly po sebe. V 24. min sa presadili Benedikt Lukáš, ktorý vyrovnal skóre – 1:1. O 15 sekúnd uviedol hostí do vedenia Alex Doša – 1:2. Košičania prebrali taktovku hry do svojich rúk. Ich tutovky zneškodnil vynikajúci Samuel Polák v bráne domácich.

V tretej tretine sa karta otočila, naši chlapci sa dokázali zmobilizovať a vyvinúť na súpera patričný tlak. Aký požičaj – taký vráť! Po nádherných góloch Bulejčíka a Greguša sme výsledok v priebehu niekoľkých sekúnd otočili. Keď Florko tri minúty pred koncom vyrovnalo a družstvá sa už pomaly pripravovali na predĺženie, adresoval 24 sekúnd pred koncom geniálnu prihrávku zo štandardky v rohu ihriska Bulejčík priamo na florbalku Fürstena, ktorý šancu rutinérsky premenil.

Výsledky 1. FBC Trenčín: – FBC Raptors 9:1 (Ozimý 3, vlastný, T. Bielik, Repka, Bulejčík, Václav, Ižvolt), Hurikán Bratislava 7:2 (L.Fürsten 2, G. Královič, A. Rendl, Ozimý, Matej Galajda, Ižvolt), Florko Košice 10:6 (Ozimý 2, Matej Galajda 2, G. Královič 2, A. Rendl, Bulejčík, Greguš, Bednár), semifinále: – ATU Košice 4:2 (Ozimý 3, L. Fürsten), finále: – Florko Košice 4:3 (V8clav, Bulejčík, Greguš, . L.Fürsten

Konečné poradie: 1. FBC Florbal Trenčín, 2. Florko Košice, 3. ATU Košice, 4. Snipers Bratislava, 5. Hurikán Bratislava, 6. AS Trenčín, 7. Grasshoppers Žilina, 8. FBK Raptors