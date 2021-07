S fanúšikmi Dukly som konflikty nemal, hovorí pred návratom Andrej Meszároš

Ako 16-ročný nastúpil za Duklu v extralige. Po zisku titulu v roku 2004 nabral smer zámorie. O tri roky neskôr už hral finále Stanley Cupu. Dnes 35-ročný Andrej Meszároš hlási návrat. S Duklou má najvyššie ciele.

11. júl 2021 o 10:10 Martin Jurčo

Uplynulý týždeň sa dohrala finálová séria Stanley Cupu. Druhý raz po sebe ho vyhrala Tampa Bay Lightning, kde ste v minulosti dve sezóny pôsobili. Sledovali ste finále?

Samozrejme, ale rovnako, ako keby hrali iné kluby. Viackrát som si privstal a sledoval posledné tretiny zápasov. Tampa posledné roky nemá konkurenciu a veľmi sa jej darí.

Dres Tampy oblieka slovenský obranca Erik Černák. Poznáte sa?

Nie, osobne sme sa ešte nestretli.

Po 17 rokoch sa vraciate do Dukly, odkiaľ ste vystrelili do veľkého hokeja. Čo rozhodlo?

Pôvodne som sa pohrával s myšlienkou ukončiť kariéru. Čakal som na vyjadrenie Slovana, no klub šiel inou cestou. Ozvali sa mi Trenčania, či by som ešte chcel obliecť dres Dukly. Kariéru preto pravdepodobne ukončím v klube, z ktorého som odišiel do zahraničia.

Čo pre vás Dukla znamená?

Už ako trinásťročný som tu prišiel a odohral päť sezón. Dukla mi otvorila cestu do sveta. Dala mi šancu nastúpiť ako mladému chlapcovi za áčko. Som vďačný, čo pre mňa urobila. A teraz prichádza možnosť jej to troška odplatiť.

Mali ste 13 rokov, keď ste z Považskej Bystrice prešli do Trenčína. Bol to veľký krok?