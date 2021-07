FOTO: To že sme sa stretli naživo je malý zázrak, hovorí šéf Pohody Michal Kaščák

Šéf Pohody Michal Kaščák v krátkom rozhovore prezradil svoje dojmy z priebehu série festivalov Pohoda on the Ground.

10. júl 2021 o 19:30 Maroš Buchel

Michal Kaščák pri zahájení festivalu Pohoda on the Ground. (Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa)

TRENČÍN. Tradičnú Pohodu tento rok kvôli pandémii nahradila séria menších festivalov, ktorú organizátori nazvali Pohoda on the Ground. V rámci piatich dní sa na festivalových pódiách predstavilo viacero slovenských, ale aj zahraničných umelcov. Svoje dojmy z priebehu minifestivalov nám priblížil Michal Kaščák, šéf Pohody, v tretí deň podujatia.

Aké sú zatiaľ vaše dojmy?

Nachádzame sa zhruba v polovici, to čo sa udialo doteraz považujem za malý zázrak. Veľmi dobrá atmosféra, dojímavé stretnutia. Najdôležitejšie je to, že sa vôbec môžeme stretávať naživo a mám pocit, že panuje taká srdečná atmosféra na festivale samotnom, ale aj v jeho zákulisí.

Pri vstupoch prebiehajú prísne a možno trochu komplikované hygienické kontroly. Dostávajú sa ľudia do areálu bez problémov?

Neviem o žiadnom relevantnom zdržaní, mám pocit, že ľudia chápu, že tie malé obštrukcie, ktoré musia zvládnuť na úvod stoja za to, aby sa mohli živo stretávať a užívať si umenie. Týka sa to samozrejme aj zázemia, my máme to isté, čo podstupujú aj návštevníci. Všetci keď už sú tu, cítia sa dobre, sú radi, že sú tu a že tu vôbec môžu byť.

V rámci Pohoda on the Ground vystúpilo aj mnoho zahraničných umelcov. Stretli ste sa s nejakými komplikáciami pri ich presune na Slovensko?