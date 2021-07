Na rekord potrebovali vyše milión krokov

Vyše šesťsto účastníkov netradičnej akcie Trojka chodí pre zdravie vytvorilo nový kuriózny rekord, ktorý bude zapísaný do populárnej Knihy slovenských rekordov.

11. júl 2021 o 6:31 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Zorganizovali ho nadšenkyne zdravého spôsobu života a dobrej nálady z radov pedagogického zboru zo Základnej školy na Ulici kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom. Rekord vznikal 28. júna štafetovým spôsobom dlhých dvanásť hodín a jeho účastníkov nedokázala odradiť od jeho vytvorenia ani tropická horúčava.

610 chodcov krúžilo postupne 12 hodín

610 účastníkov, 1098 nachodených kilometrov, 1 220 000 prejdených krokov a dvanásť hodín krúženia štafetovým spôsobom v skupinkách s množstvom účastníkov medzi štartom v priestoroch Základnej školy na Ulici kpt. Nálepku a obrátkou na Námestí slobody.

„Okruh s dĺžkou 1800 metrov sme v dvadsaťminútových intervaloch začali absolvovať presne so zvonením školského zvončeka o ôsmej hodine ráno. Poslední účastníci štafety dorazili do cieľa o dvadsiatej hodine večer. Štafetový okruh viedol do centra mesta na námestí po Štefánikovej ulici. Nazad do školských priestorov sme sa vracali cez Park Dominika Štubňu-Zá-mostského,“ informovala spoluorganizátorka rekordu Ľubica Majerníková, učiteľka Základnej školy na Nálepkovej ulici.