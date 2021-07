Pozrite sa na večernú Pohodu on the Ground

Na letisku v Trenčíne pokračuje séria festivalov Pohoda on the Ground.

8. júl 2021 o 13:33 tn, tasr

TRENČÍN. Včera sa v Trenčíne začala séria piatich festivalov so spoločným názvom Pohoda on the Ground. Pozrite sa, ako vyzeral večer na trenčianskom letisku.