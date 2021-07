FOTO: Nová aplikácia prenesie návštevníkov Trenčianskeho hradu do minulosti

Podobnú aplikáciu plánujú vytvoriť aj pre hrady v Čachticiach a Beckove.

8. júl 2021 o 8:10 Maroš Buchel

Napísali sme Tretie zlato pre Nemšovú. Šampionát ovládli aj dorastenky Čítajte

TRENČÍN. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) minulý týždeň na Trenčianskom hrade predstavila novú mobilnú aplikáciu.

Tá funguje na princípe rozšírenej reality, návštevníci ju môžu využiť v priestoroch Barborinho paláca. Podobnú aplikáciu plánujú vytvoriť aj pre iné hrady v Trenčianskom kraji.

Rozšírená realita

Na túto sezónu KOCR pripravila pre turistov dva projekty. Jedným z nich je mobilná aplikácia, ktorá nesie názov Hrady 3D.

„Je to aplikácia, ktorá spestrí prehliadku, nebude to už len prehliadka so sprievodcom, ale ľudia môžu použiť aj svoje telefóny, stiahnuť si aplikáciu a pozrieť si ten priestor týmto spôsobom,“ povedal Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea.