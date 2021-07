Na letisku v Trenčíne sa začína Pohoda on the Ground

Trenčianske letisko je od stredy opäť dejiskom tradičného letného festivalu. Séria piatich festivalov so spoločným názvom Pohoda on the Ground tam potrvá do 11. júla.

7. júl 2021 o 12:03 TASR

