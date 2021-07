FOTO: Polícia pátra po nezvestnom mužovi

Nezvestného muža sa doposiaľ nepodarilo nájsť.

7. júl 2021 o 11:33 PZ,TN

Napísali sme FOTO + VIDEO: Odlúčenie počas pandémie im pomohla prežiť láska psov Čítajte

TRENČÍN. Od pondelka (dňa 5.júla) policajti spolu s hasičmi, dobrovoľnými hasičmi a Slovenskou pátracou službou intenzívne pátrajú po nezvestnom 42-ročnom mužovi z okr. Trenčín. Ten odišiel v pondelok na turistiku do hôr v okolí Selca (okr. Trenčín) a doposiaľ sa nevrátil. Do pátrania bol zapojený aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra s termovíziou, taktiež aj psovodi so špeciálne vycvičenými psami.

Nezvestného muža sa doposiaľ nepodarilo nájsť.