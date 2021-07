Keby mi nepomohol Miro Lipovský, možno Moskvou blúdim dodnes, smeje sa Starosta

Vek v jeho prípade znamená iba číslo. V máji oslávil 40. narodeniny, ale o športovom dôchodku neuvažuje. Tomáš Starosta dlhé roky hral v Rusku. S reprezentáciou získal striebro v Helsinkách. Do NHL síce blízko nikdy nemal, no aj tak je jedným z najúspešnejších obrancov Slovenska.

4. júl 2021 o 11:17 Martin Jurčo

Nedávno ste oslávili štyridsiate narodeniny. S hokejom ešte nekončíte. Ako sa cítite?

Ako štyridsaťročný chlap. Stále si myslím, že mám čo mužstvu dať. Samozrejme, čas nezastavím a vek mi pribúda. Je to už cítiť na ľade a pri zraneniach.

Ako je to s hľadaním motivácie?

Keď človek niečo robí, musí ju mať, bez nej sa hokej hrať nedá. Z mojej strany je jasná. Rád by som kariéru zavŕšil ziskom titulu. Keby sa to podarilo, zavesil by som korčule na klinec.

Napísali sme

Napísali sme Nastavím si cieľ a keď ho dosiahnem, hľadám ďalší, hovorí futbalista a podnikateľ Martin Madro Čítajte

Aj vás museli prehovárať, aby ste zostali?

Článok pokračuje pod video reklamou

Záujem bol z mojej strany i klubu. Nad koncom som dlhodobo neuvažoval. Dohoda bola rýchla a korektná. Ani jedna zo strán nerobila obštrukcie.

Absolvovali ste už viac ako dvadsať sezón profesionálnej kariéry. Ktoré momenty vám najviac utkveli v pamäti?

Z klubového hľadiska posledný trenčiansky titul a potom Gagarinov pohár v Rusku. Z pohľadu reprezentácie strieborná medaila z Helsínk a účasť na olympijských hrách.

Spomínate si na začiatky na ľade?

Nebohý tréner Bakoš viedol v Dukle prípravku. S otcom bol dobrý kamarát a robil nábory najmenších. Spýtal sa ho, či by som to neskúsil. Všimol si ma na verejnom korčuľovaní. Prišiel som na štadión a hokej ma chytil za srdce.

Napísali sme

Napísali sme Prišiel za mnou prezident, aby som dal v práci výpoveď, spomína gólman Solnička Čítajte

Chlapcov baví strieľať góly, vašou úlohou však bolo im zabraňovať. Nechceli ste skôr hrať na pozícií útočníka?

Nebral som to tak. Od prvého momentu ma dali do obrany. A mne sa zapáčilo.

V sezóne 1999/2000 vás medzi mužov vytiahol tréner Július Šupler. Bol to šok?