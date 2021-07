Láka ju Liga majstrov s Myjavou i zahraničie. Kam sa posunie Kristína Panáková?

Miesto bábik u nej hrali prím futbalové lopty. Čerstvá maturantka Kristína Panáková zo Selca patrí medzi najväčšie talenty slovenského ženského futbalu. Hráčka Myjavy sa chystá na vysokú školu a sníva o pôsobení v zahraničí.

2. júl 2021 o 7:05 Martin Jurčo

S futbalom ste začali v Selci. Ako si spomínate na toto obdobie?

Futbal ma bavil odmalička. Bola som taký malý chlapec. (smiech). Miesto bábik som sa radšej hrala s futbalovou loptou. Na ihrisko ma ako šesťročnú priviedol otec a odvtedy som z neho neodišla. Dobré základy mi dal môj prvý tréner Ľubo Šišovský. Herne sa mi darilo, takže ma chlapci veľmi rýchlo zobrali medzi seba a nemala som žiadne problémy s aklimatizáciou v kolektíve napriek tomu, že som bola dievča. Darilo sa mi strelecky a radila som sa medzi najlepších strelcov v tíme.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Nastavím si cieľ a keď ho dosiahnem, hľadám ďalší, hovorí futbalista a podnikateľ Martin Madro Čítajte

A čo súperi, ušli sa vám občas posmešky?

Samozrejme. Tak to už chodí, ale dalo sa to zvládnuť. Snažila som ich nevnímať a oplatiť im to športovým spôsobom. Určite nešlo o niečo také, čo by mi futbal znechutilo.

V roku 2013 ste nahliadli do ženského futbalu, keď ste na striedavý štart nastupovali v drese AS Trenčín. Dozrel správny čas na posun?

V chlapčenskom futbale by som už príliš dlho nastupovať nemohla. Potrebovala som sa zaradiť. V Trenčíne v tom čase založili žiacke družstvo a ženský futbal ako taký. Šla som na skúšku a uchytila sa.

Napísali sme

Napísali sme Mal som obavy, že futbal v obci môže skončiť, hovorí otvorene starosta Podolia Čítajte

Stále som však nastupovala aj za žiakov v Selci. Musím povedať, že chlapčenský futbal mi dal veľa. Aj to obdobie striedavých štartov ma dobre pripravilo po fyzickej stránke.

Štandardne ste patrili medzi najlepších strelcov. Aký je váš najvýraznejší nástrel?