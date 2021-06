Tanáčová majsterkou Slovenska, Škundová ovládla Poľsko

Uplynulú sa konali dve významné podujatia, na ktorých zahviezdili pretekári z Victory Gym Trenčín.

30. jún 2021 o 7:53 (tn)

TRENČÍN. 16-ročná reprezentantka trenčianskeho Victory Gym Lea Tanáčová nastúpila na majstrovstvách Slovenska v Poprade v seniorskej kategórii K1 žien do 48 kilogramov. Finále proti skúsenej Stele Levickej ovládla a obhájila titul pred roka. Je to pre ňu druhý veľký úspech v priebehu siedmich dní, keď pred týždňom získala titul juniorskej majsterky Slovenska v Muaythai do 51 kilogramov.

Lenka Škundová (v strede) (zdroj: ARCHÍV KLUBU)

V ten istý deň sa v Poľsku konal galavečer, kde Victory Gym reprezentovala 19-ročná Lenka Škundová. Tá v hlavnom zápase večera nastúpila proti domácej legende Magdaléne Kasprzyk. Zápasilo sa o titul a opasok medzinárodnej profesionálnej majsterky Poľska v K1 organizácie ISKA do 54 kilogramov. Škundová na prekvapenie divákov zápas jednoznačne ovládla, súperke nedala žiadnu šancu a po troch kolách jasne zvíťazila na body. Do Trenčína teda Lenka Škundová prináša ďalší pás a titul.