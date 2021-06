Kúpalisko v Myjave začne svoju prevádzku tento týždeň

Vstupné sa po minuloročnom bloku aktivít nazvanom Leto s naMY vracia na úroveň roka 2019.

28. jún 2021 o 17:50 TASR

MYJAVA. Kúpalisko v meste Myjava začne svoju prevádzku v stredu 30. júna. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Verejnosti bude areál kúpaliska, ktorého správcom je mestská spoločnosť Samšport, k dispozícií každý deň v čase od 10.00 do 19.00 h. "Realizovať sa bude aj takzvané ranné plávanie v pondelok, stredu a v piatok od 6.00 do 8.00 h. Na vstup na kúpalisko bude možné využiť všetky permanentky, aj tie nedočerpané z predošlého roka. Takisto budú platiť permanentky darcov krvi či karty Multisport. Ako je na Myjave už roky zvykom, žiaci so samými jednotkami na vysvedčení dostanú preukaz a budú mať kúpalisko počas leta zadarmo," uviedol Hrin.

Vstupné sa po minuloročnom bloku aktivít nazvanom Leto s naMY vracia na úroveň roka 2019. "V areáli bude možnosť zapožičať si lehátko a zahrať si plážový volejbal na pripravenom ihrisku. Ak to budú platné opatrenia dovoľovať, bude letné kúpalisko počas prázdnin dejiskom niekoľkých menších podujatí, určených pre malých návštevníkov," doplnil hovorca mesta.