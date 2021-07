Najvyššie ocenenie kraja si odniesli 4 laureáti

Za rok 2020 kraj ocenil štyri významné osobnosti, a to za výnimočné zásluhy, ktorými sa pričinili o šírenie jeho dobrého mena. K 12 držiteľom najvyššieho ocenenia kraja tak pribudli 2 laureáti Ceny predsedu TSK a 2 laureáti Ceny TSK.

5. júl 2021 o 21:20

Prvým z nich bol duchovný evanjelickej cirkvi, Ľubomír Marcina, ktorý si z rúk trenčianskeho župana prevzal Cenu predsedu TSK za dlhoročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchovnej a sociálnej oblasti a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Za neúnavnú prácu v oblasti podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove získal rovnaké ocenenie Štefan Rosina, ktorého meno sa neodmysliteľne spája s gumárenským výrobným podnikom Matador.

„Pán Rosina je stará baťovská škola. Dbal najmä na to, aby jeho zamestnanci mali kvalitné vzdelanie. Veľmi dobre si pamätám, ako som prvého novembra 1998 nastúpil pracovať do Matadoru. Pre mňa to boli zaujímavé skúsenosti, keďže išlo o moje prvé zamestnanie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že je hrdý na pracovitých ľudí, ktorí dlhé roky s obrovským nasadením idú za svojím cieľom.

Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení dlhoročnej vedúcej Detského folklórneho súboru Radosť, Emílie Šteiningerovej Cenou TSK, ktorú si vyslúžila za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí. Výnimočnú štvoricu doplnil predseda Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a neúnavný propagátor jaskyniarstva Bohuslav Kortman. Z rúk predsedu Komisie pre udeľovanie Ceny TSK Richarda Takáča si prevzal ocenenie za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

(Lenka Kukučková)