FOTO: Takúto spúšť spôsobil opitý vodič

Vodič vrazil do cyklistu, obaja boli pod vplyvom alkoholu. Jazdu opitého vodiča zastavil až stĺp elektrického vedenia.

28. jún 2021 o 10:33 SITA

TRENČÍN. Trestnému činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 34-ročný vodič, ktorý s osobným vozidlom Audi na Svätoplukovej ulici v Trenčíne pod vplyvom alkoholu vrazil do cyklistu. Dychová skúška ukázala, že aj ľahko zranený cyklista si sadol na bicykel opitý. O podrobnostiach prípadu informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Po náraze do cyklistu sa opitý vodič rozhodol pokračovať v jazde. „Vodič po náraze začal cúvať, narazil do oplotenia rodinného domu a pokračoval ďalej v jazde. Na kruhovom objazde na Brnianskej ulici neprispôsobil rýchlosť jazdy a prešiel priamo cez kruhový objazd vyhotovený z mobilných obrubníkov. Narazil do dvoch dopravných značiek, avšak ani to ho nezastavilo. Jeho jazdu ukončil až náraz do stĺpa elektrického vedenia," uviedla polícia.



Cyklista neutrpel vážne zranenia a bol jednorazovo ošetrený. „Policajti vodiča i cyklistu podrobili dychovým skúškam na alkohol, u oboch boli pozitívne. 34-ročný vodič nafúkal 2,27 promile alkoholu, cyklista 1,15 promile," doplnila polícia. Kým o postihu pre cyklistu sa bude rozhodovať v samostatnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte, trest pre vodiča vymeria súd. V zmysle zákona mu hrozí až jeden rok odňatia slobody.